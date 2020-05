A la espera de que se reanuden las prácticas, Sergio "Kun" Agüero encontró una nueva faceta: se transformó en un gamer. El delantero de Manchester City pasa largas horas jugando al FIFA20, Fornite y Call Of Duty Warzone, mientras que interactúa con sus seguidores de Twitch.

Como todo evento en vivo, existe el riesgo de cometer algún error que quedará registrado y no se podrá editar. Esto le pasó al ex Independiente, que fue víctima de una vieja broma y no pudo zafar de los gastes.

¿Qué ocurrió? Un seguidor le pidió que mandara un saludo para su prima "Rosa Melano" y Sergio Agüero accedió al pedido con toda la gentileza, al mejor estilo Moe con Bart Simpson.

Al 'Kun' Aguero le manda saludos a Rosa Melano en directo ���� pic.twitter.com/iH9lPdoBeg — Bullying Futbolero ⚽ (@BullyingFutbol) May 1, 2020

Al notar que todos se reían, le preguntó a su novia Sofía Calzetti qué había pasado y ella, también entre risas, le explicó: “Se ríen de lo que dijiste. Te dijeron que se llamaba 'Rosa Melano'... rozame el cu...”.

“Ah, la de Rosa. Bueno, a veces caigo, qué queres que te diga. Son bolu... ¡ja!. Y bueno... caí, caí”, reconoció Agüero, que se tomó la picardía con humor.