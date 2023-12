El intérprete de la banda Ke Personajes es Emmanuel Noir y en los últimos días estuvo en el centro de atención del espectáculo por un violento hecho: se involucró en una pelea en medio de la calle con otro hombre. Según trascendió, quiso pegarle con una manopla.

Este martes, en el aire de DDM abordaron este caso e hicieron hincapié en el problema de las adicciones y la salud mental. “Muchas veces se da una disociación entre la capacidad que tiene el artista de entender el éxito y la cantidad de dinero que gana en ese poco tiempo”, sostuvo Martín Candalaf.

Adempas, el periodista resaltó: “Si se fijan está a las 6 de la mañana solo, bajo los efectos del alcohol y la droga, con una manopla, y la camioneta de atrás debe valer por lo menos 80 mil o 100 mil dólares. Evidentemente, es tanto el dinero que ganan que la preparación para cómo gastarlo, con quién te rodeas, no se equipara”.

Luego de la golpiza y la detención, Emanuel Noir de Ke Personajes hizo su descargo en Instagram... pic.twitter.com/1rzjgdDdic — Doctor House (@Bobmacoy) December 18, 2023

Pochis, dueña del perfil de Instagram Gossipeame, aclaró: “En realidad en ese momento estaba con la novia. Ahora parece que, después de este suceso, se dejaron de seguir. Por eso él también dijo como que se sentía solo y que no lo acompañaba”.

Luego, la influencer agregó una información desconocida hasta el momento: “El dato que tengo sobre este chico que él bajó para golpear con la manopla, es que habría aparecido en un video íntimo con Sophia, su novia. Es lo que se dice en Concepción del Uruguay”.

Desde el centro de salud, Emmanuel Noir rompió el silencio, pero no habló al respecto de lo sucedido. “El Ema al que aman cuando tiene gestos solidarios y ponderan como el mejor, también llora en una camilla al saber que si pego soy un creído y si me pegan me lo merezco”, expresó el cantante de Ke Personajes.

Y agregó: “¿Saben quién está acá ahora? Nadie. Para las personas solo soy un peldaño para su beneficio. Tendría que ser como casi todos los famosos, creído y agrandado”.