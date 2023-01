El periodista deportivo, Titi Fernández, compartió en sus redes sociales la desgarradora anécdota sobre el día en el que vio por primera vez al novio de su hija Soledad. Lamentablemente, el encuentro se dio en circunstancias terribles y quedó marcado para toda su vida.

Cabe recordar que en el mes de julio del 2022, se cumplieron 8 años del trágico accidente en donde perdió la vida su hija Soledad. El mismo, se dio en el medio del Mundial de Brasil 2014, al cual habían viajado Titi y su hija, con mucha ilusión.

Fue en ese momento terrible, en donde Titi Fernández conoció a Luis, el joven que era el novio de Soledad.

“Nora le había dicho a Sole que hasta que no estuviera segura, no le presentara a ningún novio más. Un día antes del accidente fatal, Sole me dijo que me iba a presentar a un chico con el que está estaba hablando. La verdad, pensé que había conocido a alguien en Río de Janeiro y me lo iba a presentar en San Pablo. Pero no. Luisito viajaba al día siguiente y nos íbamos a encontrar los 3″, reveló el periodista deportivo.

Siguiente a ello, agregó: “El accidente hizo que eso no ocurriera y lo pudiera conocer en una circunstancia muy difícil. Nora quería verla por última vez y decidimos hacer una ceremonia íntima, sólo nosotros y sus hermanos. Pero algo ocurrió que cambió todo: afuera del velatorio estaba Luisito llorando pidiendo por favor poder entrar para verla por última vez”.

“Luis explicó que era su novio, que viajaba para estar con nosotros en Brasil, Mara fue a verlo entendió la situación y le permitimos entrar. Fue una comunión íntima en la que participamos, padres, hermanos y Luisito, desde ese día Luisito es nuestro hijo. Te amamos Luisito, quiero que lo sepas, pasaron 8 años y medio y seguís queriendo a mi hija como antes”, cerró.