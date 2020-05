Desafíos virtuales y acertijos divertidos son el boom de las redes sociales en tiempos de coronavirus. Netflix no es la excepción e invitó a sus fieles seguidores a jugar con una imagen que busca hacer trabajar la imaginación y claro, la memoria.

"Hay 38 series ocultas. ¿Podés encontrarlas todas?", fue el desafío que publicaron desde la cuenta oficial de Netflix Argentina y casi de inmediato comenzaron a llegar las respuestas.

Hay 38 series ocultas. ¿Podés encontrarlas todas? pic.twitter.com/33k7MUuecr — CheNetflix (@CheNetflix) May 15, 2020

Si bien todavía no publicaron la respuesta oficial con "algún ganador", te contamos cuáles son las que varios seguidores respondieron de forma acertada:

1- Bojack Horseman

2- Big Mount

3- La Casa De Papel

4- Atypical

5- Dark

6- Stranger Things

7- Sabrina

8- The Last Dance

9- You

10- The Crown

11- Black Mirror

12- Luis Miguel

13- La Casa de Las Flores

14- Naruto

15- Club De Cuervos

16- Umbrella Academy

17- The Fucking World

18- Ragnarok

19- Desencanto

20- Lost In The Space

21- Vampiresa

22- Midnight Gospel

23- Rick and Morty

24- House of card

25- Ozark

26- Sex education

27- 13 reasons why

28- Lock y Key

29- The Witcher

30- Orange is the new black

31- Elite

32- Love Death & Robots

33- Drácula

34- Cristal encantado

35- Anne with an E

36- Rey tigre

37- Jordan

38- Love