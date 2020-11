Aunque su creciente fama de “sex symbol” lo catapultó como en uno de los hombres más piropeado del Cantando 2020, probablemente Oscar Mediavilla haya bajado un par de puntos en la gala de anoche. El jurado protagonizó un incómodo momento al aire luego de que Moria Casan, le advirtiera sobre un importante detalle en vivo. “Perdón pero me acaban de avisar que cuando al señor Mediavilla lo presentaron tenía la bragueta abierta”, lanzaba la jurado despertando las risas y comentarios de todos los presentes. Incluso de la conductora del certamen, Laurita Fernández, que tentada en todo momento, le preguntó con humor. ¿Fuiste al baño apurado antes de empezar? ¿Pero se te baja? ¿Está floja?”.

#Cantando2020 que alguien le avise a Oscar Mediavilla que tiene la bragueta abierta del pantalón pic.twitter.com/o6VVLZaRBu — martin nov (@LpMartinchus) November 20, 2020

Sonrojado por el descuido pero sin perder el humor que lo caracteriza, Mediavilla se hizo cargo de la situación y admitió: “Tengo muchos mensajes. ¿Sabés qué pasó? Me acomodé la camisa y me olvidé de la bragueta. Pero igual, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo para cualquier evento. Abajo tengo un calzoncillo rojo”.

“Pero pará, vamos a organizarnos un poco. La gente me dice cosas que realmente no quiero contarlas, pero que hablan muy bien de mí”, continuó el protagonista del blooper de la noche mientras los memes en Twitter se multiplicaban.

De los creadores de "La bombacha de Esmeralda Mitre" llega "La bragueta de Óscar Mediavilla" muy pronto por el #Cantando2020 pic.twitter.com/iWushyFNb3 — Tobias (@Tobileottaa) November 20, 2020

Antes de pasar a otro tema, la co-conductora del ciclo, que no pudo contener la risa por la insólita situación, cerró con un pedido a la pareja de Oscar: “Patricia (Sosa) por favor ponele un alfiler de gancho a los cierres para que no se le bajen a Oscar”.