El jueves, circuló a través de las redes sociales la captura de una conversación con un mensaje discriminativo hacia la sexualidad de Estanislao Fernández.

El usuario que dio a conocer el chat mostró su comentario en defensa del joven, y desató decenas de opiniones en Twitter. Entre ellas la reacción del propio Estanislao, quien grabó y difundió un video desde la quinta de Olivos, donde se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Me acabo de topar con alguien que me mandó la captura de conversación que alguien tuvo con un compañero de trabajo", comienza diciendo el joven.

"Yo estoy re dañado, pero casualmente, a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era pu..., que porque me visto de mujer, y también otras cosas. Porque estudio diseño, porque quería aprender a tocar la guitarra, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de crítica por la gente", añadió.

"Me colapsa saber que hay gente que realmente cree que tengo que estar muerto por pu... Soy re pu... y bancatela. Si el problema de ustedes es que yo soy quien soy, y que igual no tengo nada, porque no cumplo un rol público ni político, a mi nadie me paga nada, excepto mi laburo. Pero ponele que te molesta que para el exterior se vea que yo soy como soy: me chupa un huevo. Prefiero que la gente vea que tengo los huevos de hacer lo que se me canta el cu... sin pedirle nada nadie, todo lo contrario de los que se están escondiendo. Yo no me escondo de nadie. No lo hice nunca y menos ahora. No me rescataba cuando tenía 11 y me cagaban a trompadas por ser afeminado. No me voy a rescatar ahora, me chupa todo un huevo", manifestó.

En este sentido, el hijo del presidente Alberto Fernández continuó respondiendo a quienes consideran que "salió dañado" o que es "el fruto de una paternidad fallada". "Andá a resolver los problemas que vos tenés con tu viejo, papi. Tenés un problema mental. No me importa qué haya sido, si fue grave o no, pero yo tuve una infancia muy plena y feliz. Lo único que hice en mi vida para que me cuestionen en la vida es ser pu..., y no tengo nada más. Porque solo me cuestionan por eso y por mi viejo, no tienen nada más. Carecen de argumentos. El conservador me chupa el cu..., me importa un carajo y le mandamos un beso", remarcó.

"Mientras el conservador está ahí siendo un forro, porque si sos un conservador sos un forro, son antiderechos. Aggiornate porque el mundo cambia, y cambia a favor nuestro, nunca va a cambiar a favor tuyo. Si sos antiderechos, jodete porque el mundo te dijo fuck you. Así como te dicen que le digas a un montón de gente, el mundo te metió el dedo en el cu... y te lo revuelve todos los días", siguió.

"Si te molesta la gente como yo, jodete, porque el día de mañana plagamos el mundo. Para cerrar esto, y lo digo con la mejor, si ustedes creen que yo soy producto de una paternidad fallada o algo que tenga que ver con mi familia: te voy avisando que no. Soy el producto de una familia que me amó y me respetó en el 99.9% de las decisiones que tomé en mi vida, y soy una persona con diez millones de defectos, todo, pero el único que reconozco que no tengo es que tengo las pelotas suficientes para hacer lo que se me canta el cu.... Cosa que muchas de estas personas no tienen, y terminaron estudiando lo que le dijeron los padres y quierendo cumplir con las expectativas de una sociedad que es una mier...", sostuvo.

Y cerró con un profundo mensaje: "Le recomiendo que sean libres, mientras más libres seamos, mejor vamos a estar en este mundo. Es muy gracioso los que hablan de libertad en plan de la cuarentena -cuando hay un virus, salís, tocás a otra persona y la matás- y que tomen el concepto de libertad para salir de su casa. ¿Cuántas de esas personas son antiderechos? El concepto totalmente opuesto a la libertad, esas personas privan de la libertad a un montón de gente. Yo estoy re dañado, pero vos mucho más, y la diferencia entre vos y yo es que yo no le hago daño a nadie, y vos le hacés mal a un montón de personas".