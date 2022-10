No te exijas tanto a ti misma, Aries, verás las cosas bajo una perspectiva más optimista. Tantas dudas en el terreno sentimental, Tauro, quizá indican que necesitas un cambio. Busca consejo legal, Géminis, quizá sí que pagas demasiados intereses por tu deuda. Alguien de tu grupo puede convertirse en algo más, Cáncer, llevas tiempo intuyéndolo. En el amor las cosas llegan solas, Leo, y cuando menos las esperas. Procura no ilusionarte demasiado con quien acabas de conocer, Virgo, pronto le encontrarás fallos. Asegúrate de que lo que dices queda claro, Libra, alguien podría confundirse. Evita dejarte vencer por los celos, Escorpio, son la tumba del amor. Te iría bien pasear y reflexionar a solas, Sagitario, pero si te da palo busca la compañía de alguien discreto. Es preferible estar sola que mal acompañada, Capricornio, tenlo bien presente. No quieras aconsejar a nadie de tu entorno lo que tiene que hacer, Acuario, al menos en este momento. Mantén el ánimo, Piscis, incluso si sospechas que tu chico quiere alejarse, lo mejor todavía está por venir.

Aries

Te exiges demasiado a ti misma a diario, Aries, y si no se cumplen tus expectativas lo tomas como si las cosas funcionaran mal, pero no es así. Por eso, si hoy te surge algún problema en el ámbito laboral, valora ante todo si no se trata de cómo tú lo percibes y no de una realidad objetiva. Estás en una buena etapa y si surge algún obstáculo tienes en tu mano todas las herramientas para superarlo. Tampoco dejes que te afecten las opiniones de los demás, que a veces contienen una buena dosis de mala intención. A lo largo del día de hoy quizá alguien a quien aprecias te pida ayuda económica, Aries. Si está en tu mano, ayúdale, recuperarás tu dinero. En el amor, quizá hoy descubras que la persona que te ronda a diario va completamente en serio.

Tauro

Día fantástico para ti, Tauro. Te sientes preparada hoy para afrontar lo que sea y es que en realidad tienes todo lo necesario para conseguir a diario el éxito que te mereces. Además, hoy tendrás un excelente nivel de eficiencia, así que si tienes cuestiones entre manos que te resultan difíciles o complicadas, aprovecha el momento porque ahora te resultará fácil resolverlas. Quizá por la noche te sientas más cansada que de costumbre, pero te sentirás emocionalmente satisfecha y no habrá nada que no pueda arreglar un sueño reparador. En el terreno sentimental, Tauro, puedes estar viviendo una etapa de dudas e indecisión porque tienes discusiones con tu chico a diario. Es el único punto negro en este momento. Recuerda que la finalidad del amor es sentirse feliz al lado de la otra persona. Si no es así, plantéatelo seriamente.

Géminis

Si hoy, Géminis, te ves implicada en un trabajo que requiere la colaboración de otros es porque la suerte te sonríe ahora a diario. Quizá te propongan para liderar un grupo, aunque en realidad a ti no te emociona demasiado este papel y tienes bastantes dudas sobre si sabrás salir airosa de esta situación. Relájate porque lo harás bien. El tema que tienes hoy bastante complicado, es el económico, Géminis. Si te das cuenta de que pagas demasiados intereses por una deuda que estás saldando en cuotas, busca solución al tema, porque pierdes dinero a diario. Quizá hoy un familiar muy cercano te proponga veros un rato para hablar del próximo puente. No le quites importancia al asunto porque la tiene. Quizá puedas aprovechar algún encuentro familiar para introducir en este círculo a la persona que está ahora contigo.

Cáncer

Hoy, Cáncer, dedica un poco más de tiempo al trabajo que tienes entre manos y comprueba que lo has hecho bien. Estás en riesgo de cometer un error pero no sucederá si te concentras lo suficiente. Si estás pensando a diario en avanzar profesionalmente, piensa ante todo en lo que te gusta hacer y en el talento que tienes para ello. Está muy bien vivir de un hobby, pero tienes que planteártelo en serio, no como un deseo que vas a pedir a Papá Noel. Actúa a diario para conseguir tu objetivo. Buen día para reunirte con algunos amigos. Un encuentro con tu gente te proporcionará muy buenos momentos y quizá incluso algo más si eres de las Cáncer sentimentalmente libres. Tal vez una persona del grupo se convierta hoy en alguien más especial para ti, puede que lleves tiempo intuyéndolo.

Leo

Te espera hoy una nueva experiencia en el trabajo, Leo, un nuevo programa informático o una gestión que no habías realizado nunca, quizá con desplazamiento incluido. Céntrate en ello y procura retener toda la información porque a partir de ahora te será muy útil a diario. Te servirá además para liberarte de la sensación de que estabas en punto muerto, sin progresar a pesar de tus esfuerzos. Hoy esto te hará salir de la rutina de diario y te ayudará a conseguir lo que deseas. No fuerces hoy las cosas, lo importante es ir hacia delante. Tampoco te obsesiones con el tema amoroso, Leo. Si en estos momentos estás en soledad y deseando estar con alguien cuanto antes, quizá elijas deprisa y mal. En el amor las cosas llegan solas y casi siempre cuando menos las esperas.

Virgo

Alguna persona podría decepcionarte mucho en el día de hoy, Virgo. Aunque tú a veces eres un poco brusca al expresar lo que sientes, vas siempre de frente. Por eso se te hace difícil entender por qué alguien intenta escaquearse en un tema importante y además no se atreve a dar la cara. La parte positiva de esta experiencia es que has descubierto que a esta persona no has de incluirla en tu grupo de amigos de confianza. Por lo demás, Virgo, sigue como hasta ahora porque es el camino acertado. En el terreno amoroso, si tu ilusión por una persona que ha llegado recientemente a tu vida va en aumento a diario, procura no hacerte demasiadas películas porque quizá le empieces a encontrar fallos muy pronto.

Libra

Si hoy te das cuenta de que no has elegido la opción acertada, Libra, harás muy bien en corregir el trazado del camino. Lo que no debes hacer es arrepentirte y lamentarte a diario por ello, porque esto sí que no sirve para nada. Equivocarse también significa adquirir experiencia y no hay que olvidar que en la vida todo sucede por algo, incluso los errores. Tenlo muy en cuenta y ¡adelante!, con buen ánimo y siempre positiva. Hoy te podrían traicionar las palabras, Libra. Quizá con ánimo de ser amable digas cosas que deberías guardar para ti, porque se te podrían volver en contra. Esto es especialmente importante en el ámbito sentimental, porque alguien podría crearse falsas ilusiones y confundir tu amabilidad de diario con algo que va más allá. Luego te sería muy complicado deshacer el lío.

Escorpio

Te falta seguridad y esto afecta sobre todo a tus relaciones sentimentales. Si eres de las Escorpio que en estos momentos está sola, deja ya hoy de pensar que el amor no está hecho para ti o que no encontrarás a nadie con quien ser feliz a diario y mucho menos podrás atraer la atención de este chico que te interesa. Reúnes todas las cualidades para conquistar a quien quieras, otra cosa es que te escondas por timidez o por miedo al fracaso. Y si perteneces al grupo de las Escorpio indecisas porque no sabes si tu elección ha sido acertada, atrévete hoy a despejar tus dudas, habla, pregunta e investiga a diario. Si las respuestas no son positivas, no pierdas el tiempo. Y sea cual sea tu situación, no te dejes vencer por el fantasma de los celos. Son la tumba del amor.

Sagitario

Hoy tendrás que decidir ciertos temas importantes sobre tu futuro, Sagitario. Procura encontrar tiempo a diario para pensar cuáles son tus aciertos y tus fallos. No dejes que la vorágine del trabajo te absorba ni que nadie entorpezca esto que puede beneficiarte. A la salida del trabajo hoy proponte dar un largo paseo por esos lugares que te relajan y aprovecha para meditar sobre tus cosas. No necesitas a nadie para hacerlo, pero si te da mucho palo ir sola, busca la compañía de alguien discreto, que no vaya contándote todo el rato sus problemas en lugar de comprender los tuyos, Sagitario. Sabes que otras veces te ha ocurrido y que has acabado a diario con la cabeza como un bombo. En el amor, si no te sientes segura con quien tienes al lado, procura conocer a otras personas.

Capricornio

Presta hoy mucha atención, Capricornio, a lo que hacen o te dicen algunas personas porque hay alguien que tiene intención de manipularte. No creas que podrás detectarlo tan fácilmente porque los manipuladores son maestros expertos en el arte de confundir a la gente a diario. Es importante que no te sientas en ningún momento culpable o responsable de nada. Si tienes esta sensación es porque alguien ha conseguido metértela en la cabeza. Reacciona hoy ante esta situación, no es la primera vez que ocurre. En el ámbito sentimental, estás disimulando y cerrando los ojos ante una evidencia, seguramente de forma inconsciente, porque temes sufrir, que te hagan daño, Capricornio. En realidad el daño te lo estás haciendo tú misma a diario. A veces es mucho mejor la soledad que una mala compañía. Además, nuevas oportunidades no te van a faltar.

Acuario

Muchas personas desearían estar en tu lugar, Acuario, aunque tú prefieres recrearte en los aspectos negativos y cerrar los ojos ante las muchísimas cosas positivas que consigues a diario. Piensa hoy en ello y también haz algunos cambios en tu rutina diaria, como ir al trabajo por otra calle, utilizar otro medio de transporte, comer en un sitio distinto o quedar por la tarde con alguien a quien no ves desde hace tiempo. Romper con las costumbres de diario te sentará muy bien. En el ámbito familiar, Acuario, hoy recuerda que si no quieres que nadie se meta en tus cosas, tú has de hacer lo mismo. No le digas a tu hermana lo que tiene que hacer, lo sabe de sobra. No te metas en camisa de once varas, ni con la familia ni con los amigos.

Piscis

Si hoy se produce un intercambio de opiniones y hay personas que te llevan la contraria, Piscis, no te lo tomes como algo personal ni dejes de escuchar los argumentos que te están exponiendo. En lugar de no bajar del burro, como si estuvieras en poder de la verdad absoluta, reconoce que como todo ser humano tú también estás en riesgo de equivocarte. Esfuérzate a diario en dejar que los otros digan lo que piensan y respeta sus ideas. Mantén un diálogo correcto, será lo más interesante para todos, especialmente en el terreno laboral. Si actúas hoy con prepotencia no te lo perdonarán, Piscis. En el ámbito sentimental, no te deprimas si percibes que tu chico tiene intención de alejarse. Recuerda a diario que todo pasa por una razón y que lo mejor todavía está por venir.