Mirtha Legrand, al igual que varias veces en los últimos años, volvió a expresar su militancia por el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. Sin embargo, lo que cambió en su almuerzo del domingo fue que por primera vez, auguró un regreso de Cristina Fernández de Kirchner al Poder Ejecutivo de la Nación.

Tras abrir el debate a la mesa y escuchar las opiniones de los otros invitados -Joaquín Furriel, Mercedes Funes, Gabriela Arias Uriburu, Roberto Moldavsky y Lino Patalano- Mirtha hizo hincapié en la famosa “grieta” que divide a la sociedad. "Yo he pasado por todos los gobiernos, pero este enfrentamientos entre los argentinos no los he vivido nunca", sentenció la diva.

En diálogo con Gerardo “Tato” Young, la diva aseguró que la dirigente peronista tiene muchas chances de volver a ser la Jefa de Estado a través del voto en las elecciones. “No les alcanza el tiempo hasta octubre para revertir esto. Creo que se viene lo peor, creo que vuelve Cristina porque el país está muy mal, la gente está muy en contra y desesperada. No encuentro una persona que hable bien de este Gobierno. Yo lo apoyé muchísimo a este Gobierno. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado un momento tan maravilloso”, le comentó La Chiquial periodista que tuvo un durísimo cruce con Gerardo Romano el día viernes en El Diario de Mariana.

A lo largo del programa, Legrand se mostró arrepentida de lo que dijo, y debe ser por esto que decidió hacer una variación en su clásico saludo del final, llamando al voto por el actual Presidente de la Nación. “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden: lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. Voten a Macri”, disparó entre risas.