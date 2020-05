Un vídeo grabado en Central Park, en Nueva York, ha generado una gran polémica en las redes sociales. Tanto es así que hasta el propio alcalde de la ciudad, se ha pronunciado al respecto. En las imágenes aparece una mujer paseando a un perro sin correa por una de las zonas del parque. La persona que grabó el vídeo, Christian Cooper, le pidió que atase a su perro, pero la mujer reacción de forma agresiva.

“Esto es lo que pasa cuando las Karens sacan a pasear a su perro sin correa en la zona de Bramble en Central Park, donde hay carteles en los que se pide a los ciudadanos que los perros deben estar atados en todo momento, y alguien como mi hermano, que es un amante de los pájaros, les pide que aten al animal”, escribió en Twitter la hermana del hombre que grabó el vídeo.

#EEUU “Voy a llamar a Policía y decirles que hay un afroamericano amenazándome", dice esta mujer a un hombre q le pidió q pusiera la correa a su perro en Central Park. Ella mintió a Policía y por este acto racista perdió trabajo pic.twitter.com/Vvfnwe0ZBm https://t.co/Vvfnwe0ZBm — Karina Cartagena (@KarinateleSUR) May 27, 2020

En el vídeo, la mujer supuestamente llama a la policía y les advierte de que “hay un hombre afroamericano grabándome y acosándome en Central Park”. Su forma de hablar cada vez se acelera más y al final casi grita. También dice que el hombre le lanza “amenazas de muerte”.

La polémica ha ido en aumento y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha reaccionado a lo ocurrido Bill de Blasio ha reaccionado a lo ocurrido asegurando que “el video publicado de Central Park es claro y puro racismo”. “Ella llamó a la policía porque él era un hombre negro. Incluso cuando ella no estaba cumpliendo las normas. Ella decidió que él era el criminal y nosotros sabemos por qué: este tipo de odio no tiene cabida en nuestra ciudad”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

La empresa para la que trabaja la mujer, Franklin Templeton, ha asegurado que ha suspendido temporalmente a su trabajadora mientras investiga lo ocurrido, informó el diario The New York Times. “Nos tomamos estos asuntos muy en serio porque no toleramos el racismo de ningún tipo”, aseguró la empresa en un su cuenta de Twitter, donde este asunto se ha convertido en la principal tendencia en Estados Unidos.

Por su parte, la mujer ha pedido disculpas en unas declaraciones a la CNN: “No soy racista, no pretendía dañar a aquel hombre de ninguna manera”, dijo al canal antes de agregar: “pienso que simplemente tenía miedo. Cuando estás sola en la Ramble, no sabes lo que está pasando. No hay excusa, no es defendible”, dijo.