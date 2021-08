El candidato a diputado nacional por Vamos con Vos Florencio Randazzo lanzó un insólito spot de campaña en el que reproduce un supuesto diálogo con la expresidenta Cristina Kirchner, en junio 2015, cuando rechazó ser candidato a gobernador bonaerense acompañando la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zannini.

Randazzo, entonces ministro del Interior y Transporte, pretendía enfrentar a Scioli -con quien mantenía una disputa de años- en las internas presidenciales que Cristina no aprobó. La expresidenta, en cambio, quería reforzar el escalón bonaerense de la boleta con un ministro con buena performance en las encuestas, principalmente por su gestión de los DNI y los trenes en el conurbano. La negativa de Randazzo derivó en las PASO provinciales que promovió el kirchnerismo, en las que se impuso Aníbal Fernández, luego derrotado por María Eugenia Vidal.

* El supuesto diálogo que se recrea en el spot:

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... en todos y la p... madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos pip, pip, pip.

El spot cierra con una voz en off que lee las leyendas que aparecen en pantalla al final del supuesto diálogo recreado: “Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.

El corto propagandístico generó polémica, por lo que Randazzo salió dar explicaciones. "Existió la reunión y yo cumplí con mi palabra, el resto es una parodia, es un spot de campaña", dijo sobre el video en el ciclo Verdad/Consecuencia.

Y aseguró: "Fue una conversación respetuosa, yo estaba convencido de lo que tenía que hacer, decirle que no". Luego relató los momentos posteriores: "Cristina me llamó en tres oportunidades para decirme que piense la decisión".