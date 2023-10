Lionel Messi fue esperado por decenas de fans a la salida de un restaurante en Miami donde cenó con David Beckham, pero uno de ellos llamó la atención por la sorpresa que se llevó con el gesto que hizo el 10 cuando le acercó la camiseta de Boca para que se la firme.

Messi saliendo anoche del restaurante italiano Carbone.



¡Se los recomiendo si vienen a Miami pero es de los caros!

pic.twitter.com/JhvmZxyOn8

Con tibia firmeza, el joven se acercó a Leo, que no solo no estaba con intenciones de congraciarse con los fans, sino que se mostró preocupado por el bienestar de Antonela Roccuzzo, su mujer, quien lo acompañó, por lo que con el objetivo de salir de allí raudamente, en el momento en el que el chico le quiso alcanzar la camiseta Xeneize el 10 la miró, pero bajó los brazos y colocó las palmas de sus manos sobre sus ingles, dejando claro que no era su intención ni firmar, ni sacarse fotos y mucho menos interactuar con alguno de ellos.

Cena de estrellas

Leo acudió al exclusivo restaurante Carbone y compartió mesa con David Beckham, su hijo Brooklyn y Sergio Busquets, mientras que en otra mesa contigua se sentaron Antonela Roccuzzo, Victoria Beckham, su hija Nicola y Elena Galera.

“Se anima a los invitados a vestirse para la ocasión. A cualquier invitado que no se presente suficientemente bien presentado se le podrá negar la entrada. No se permiten pantalones cortos, zapatos abiertos ni camisetas sin mangas. Se prohíbe el uso de ropa deportiva y gorras de béisbol”.