La propuesta de la Argentina de intercambiar acciones climáticas por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional llegó al prime time de la televisión de los Estados Unidos. Tucker Carlson, un periodista y analista político de 52 años que trabaja en Fox News, cuestionó con ironía la propuesta que el presidente Alberto Fernández ha repetido en sus últimas intervenciones en foros internacionales.

Con un estilo propio y comentarios ácidos e irónicos que suelen generar polémica, el periodista abordó la cuestión el 9 de noviembre en su programa Tucker Carlson Tonight, el cual se emite de lunes a viernes a las 20 (hora local) por una de las cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos.

La transcripción del comentario de Carlson es la siguiente:

Leí un artículo divertido en Bloomberg el otro día. Aparentemente, Argentina se ha ofrecido a pagar a sus acreedores con algo llamado “acción climática”.

Hace varios años, Argentina dejó de pagar una deuda de 46.000 millones dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el presidente del país ha propuesto vincular el pago de esa deuda con “inversiones esenciales en infraestructura verde”. En otras palabras, construyendo cosas en su propio país, pero por las razones correctas. Entonces, preocuparse repentinamente por el calentamiento global es una especie de moneda de curso legal. Si le importa lo suficiente, puede saldar sus deudas con él.

Ahora bien, nuestros espectadores más cínicos probablemente se rían por lo bajo al escuchar esto. “Caramba, Argentina”, podrían pensar. “Eso es original, respeto tu jugada”. Y sí, es impresionante al estilo de un tahúr gitano que juega al trile por dinero. Argentina sí que tiene labia.

Pero no hay ninguna razón por la que no puedas participar también en la acción. El hecho de que no sea un país latinoamericano en bancarrota no significa que no pueda pagar sus deudas con virtud. Entonces, ¿qué tal esto? El resto de nosotros nos comprometeremos en contratos legalmente vinculantes notariados a no volar nuestros aviones privados a Europa durante todo un año calendario. A cambio de esa promesa, estamos exentos de impuestos federales. No va a ser fácil. Intenta ir a Florencia en autocar.

Por otro lado, nos pondrá muy por delante de Joe Biden y Jeff Bezos y Al Gore y todos los demás, y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por este planeta que se derrite rápidamente, a diferencia de nuestros líderes que se preocupan sinceramente por la crisis climática y, aparentemente, eso vale dinero real.

Quién es Tucker Carlson

En 2019 fue escrachado por usar un "lenguaje racista y homofóbico”. La noticia, publicada en The Washington Post, surgió a partir de que la organización sin fines de lucro Media Matters for America publicó un audio del presentador haciendo numerosos comentarios misóginos y, al día siguiente, compartió un video con clips de él usando lenguaje racista y homofóbico para describir a iraquíes, afroamericanos, homosexuales e inmigrantes mientras habla en un programa de radio entre 2006 y 2011.

Carlson tuvo su paso por la CNN, por ABC y por otras cadenas de televisión estadounidense. Sus posturas políticas “conservadoras” son admitidas por él mismo. En su show los demócratas y sobre todo, el actual presidente Joe Biden, son blanco de sus críticas.

En su sitio web, Carlson vende merchaindising inspirado en él mismo. Además, en Twitter tiene más de 4 millones de seguidores, y en las redes sociales hay varias cuentas falsas en torno a su figura.

De igual modo, la serie documental Tucker Carlson Originals retrata como él y sus productores trabajan para sumergirse y contar determinadas historias.

Antes de conducir Tucker Carlos Tonight, este periodista se desempeñó como coanfitrión de FOX & Friends Weekend. También fundó y actuó como editor en jefe de The Daily Caller, un sitio web de noticias políticas que lanzó en 2010.

Fuente: El Sol / Con información de La Nación e Infobae