El meme de la mujer gritándole a un gato blanco sentado detrás de una mesa se ha convertido en la imagen de moda de los últimos días en las redes sociales, lo que ha servido para graficar un sinnúmero de situaciones personales.

Según la página Know Your Meme, esta imagen tiene el título de Woman Yelling at a Cat (Mujer gritando a un gato).

Está compuesta por dos imágenes, a su vez: por una captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills; y por la foto del minino sentado detrás de un plato de comida y con los ojos entrecerrados, mientras esboza un maullido.

La primera imagen se vio en el episodio 14 de la segunda temporada de The Real Housewives of Beverly Hills, emitido en diciembre de 2011, muestra a Armstrong llorando durante una discusión, mientras su compañera Richards intenta serenarla. Al día siguiente de la emisión, el diario Daily Mail publicó una nota describiendo lo que ocurrió en ese capítulo de la serie, acompañada de una captura de pantalla de ese preciso momento.

Y luego vino el gato. En junio de 2018, exactamente el martes 19, el usuario de Tumblr deadbefordeath publicó una fotografía del felino en una situación bastante rara que daba para un paso de comedia. Describió la imagen con la frase “no le gustan los vegetales”, obteniendo más de 50.000 me gusta y comentarios de parte de sus seguidores en un año.

Posteriormente, el usuario de Twitter identificado como @MISSINGEGIRL tuvo la idea de unir ambas imágenes para darle un nuevo significado. ¡Y de ahí al cielo de los memes!