Pese a que todavía una vacuna contra el coronavirus se ve lejos en el tiempo, colocando los cálculos más optimistas de la OMS para un periodo de 12 meses, en Colombia se hizo viral una supuesta cura milagrosa que durante la semana santa se tomó las redes sociales, un “pelito” milagroso que aparecería en las biblias de las personas.

La milagrosa cura se hizo viral gracias a un video publicado por la influencer Paola Aristizábal, en el que contaba que había recibido un audio de WhatsApp en el que se afirmaba que en la mitad de todas las biblias había un “pelito” el cual tendría propiedades curativas y milagrosas, pero que pasa activar sus poderes había que seguir unas instrucciones, las cuales incluían hervir la hebra de cabello y beberla cual poción.

“Nos llegó una nota de voz donde nos dicen que a una persona se le presentó un niño… todos los que creen en Dios escuchen esto, los que no se pueden ir (…) Y el niño se presentó y le dijo que la cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia”, relató Aristizábal en sus historias de Instagram.

En el audio que referencia dice que a un niño se le presentó repentinamente una persona no identificada que es descrita como un “camionero” y le dijo que en la mitad de la Biblia encontraría el “pelito” milagroso, el cual tenía que ponerlo a hervir en agua y después consumirlo. De esta manera “las personas que tengan coronavirus se van a curar y las que no lo tengan no les va a dar”.

Never mind... Ya encontré la severa estupidez del pelito milagroso sanador de #coronavirus



Mk confirmado q por estas pendejadas es q nos cayó la #pandemia JAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/0cfHTblo90 — An. H1N1 �� (@anahv_biol) April 13, 2020

De acuerdo con la influencer Aristizábal ella sí encontró el “pelito” milagroso, justamente en la mitad de la Biblia “en el Salmo 91”. “Me pueden decir loca o lo que quieran, pero la fe mueve montañas y si en este momento nos puede salvar la fe, todos vamos a encontrar ese pelito”, afirma en su video y después procede a mostrar el supuesto “pelito” que encontró en su Biblia y otros similares que encontraron familiares y amigos de ella en las suyas.

Rápidamente le video llego a todas las redes y el hashtag #pelitosanador se convirtió en tendencia durante el fin de semana, siendo usado para compartir los supuestos hallazgos de pelitos milagrosos, pero también para promover muchas burlas a las personas que creían en las propiedades curativas de la insólita historia.

Las críticas y burlas fueron tantas que Aristizábal borró el video de sus redes y publicó uno nuevo donde afirmó: “quería contarles que borré todas las historias porque la responsabilidad social es muy grande. Muchas personas compartieron, no imaginé que lo iban a compartir así de impresionante”.

La influencer dijo que ella sí pudo comprobar lo que decía el audio que le llegó por WhatsApp y que era una persona de fe, pero que en ningún momento estaba llamando a que la gente no se cuidara y saliera a exponerse solo por tener fe.

“Usted es libre de creer lo que quiera. Ya muchos padres han salido a decir que es mentira. No sé, nadie tiene la verdad absoluta, yo sólo estoy sorprendida y con mucha fe. No voy a salir a exponerme, solamente voy a tener fe de que todo pasará”, dijo Aristizábal.

La historia del “pelito milagroso” se suma a otra que circuló durante el fin de semana también por audios de WhatsApp en la que se afirmaba que el agua de mar ayudaba a curar y prevenir el coronavirus, lo que causó que mucha gente en Buenaventura, uno de los principales municipios portuarios de Colombia, saliera masivamente a bañarse en las aguas del pacífico.

Cabe reiterar que no existe una cura para el coronavirus y que las recomendaciones de la OMS y la comunidad científica en general es mantener la distancia social evitando grandes conglomeraciones de gente, lavarse las manos constantemente y usar tapabocas para salir a la calle. También que Colombia está actualmente en medio de una cuarentena nacional decretada inicialmente hasta el pasado 13 de abril, pero extendida por mandato presidencial hasta el 27 de este mes.