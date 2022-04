El Modena tenía que ganarle al Imolese, en la Serie C de Italia, para no perder las chances de ascender a la Segunda División. Ya se había cumplido el tiempo reglamentario, pasando los 90′, cuando el arquero metió un insólito gol que no se va a olvidar nunca.

Riccardo Gagno sacó desde su área con un pelotazo laaargo y la esperanza de que algún compañero haga el agónico gol de la victoria. Pero el viento, la lluvia y el pasto mojado, con un poco de ayuda del arquero rival obvio, hicieron que la historia sea otra. La pelota picó, pasó por arriba del arquero rival y se metió para marcar el 2 a 1, a los 91 minutos.

Locura de todo el equipo y los hinchas. Mira si ahora se les da el ascenso…

"Lo siento por él", dijo Gagno en relación al arquero rival. "Estaría muy mal si me pasara a mí. No sé ni qué palabras usar para animarlo porque solo puedo imaginar lo que está sintiendo", manifestó Gagno, dolido por su colega pero feliz por tremendo gol.