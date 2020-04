El coronavirus ha creado una serie de tendencias en las personas de todo el mundo a tal punto que hay quienes decidieron hacerse un tatuaje en referencia a la pandemia.

Un joven oriundo de España que optó por realizarse el tattoo del “anti-coronavirus”. Se trata de un alcohol en gel con músculos y una capa al estilo de Superman.

“SUPER GEL HIDROALCOHOLICO No puedo ni debo tatuar a nadie mientras dure la pandemia, así que aprovechando que me traje todo el material a casa cuando cerré mi estudio el día 13 de marzo, me he tatuado a mí mismo uno de los diseños que preparé con temática “anti-coronavirus”. Espero que os guste, o no, da igual porque lo llevo yo! Os espero a todos con ansia! Nos vemos pronto zagales!”, escribió el español junto a la imagen.

Ni bien llevó a cabo la publicación en su cuenta personal de Instagram, sus seguidores le dieron “me gusta” y además también le dejaron comentarios de todo tipo al respecto. “Que crack!!”, “Que máquina!! Me flipa tú súper gel!”, fueron algunos de los mensajes que redactaron los usuarios.