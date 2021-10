Para aquellas personas que tengan entre 25 y 30 años de edad será motivo de nostalgia ver un Chatter Telephone de Fisher-Price (el teléfono con cara y ruedas), teniendo en cuenta que eran muy pocos los niños que no tenían uno. Ya fuera el original o una de las copias, la mayoría de los niños de los años 90 era feliz imaginando que llamaban a sus padres o amigos (imaginarios o reales) por medio de este juguete.

Ahora bien, las nuevas tecnologías no solo tienen como objetivo traer inventos revolucionarios a la vida de las personas, sino que las organizaciones muchas veces piensan en que una buena estrategia de ganar nuevos adeptos es “llamar” al romanticismo del pasado y una empresa de juguetes como Fisher Price sabe cómo hacer esto.

En las últimas horas se conoció que la compañía lanzará al mercado un nuevo Chatter Telephone que no será un juguete cualquiera pues hará la realidad el sueño de todo niño de la última década del siglo pasado: llamar en la vida real.

Esta nueva edición vendrá con una tecnología bluetooth que permitirá a su dueño utilizarlo como un teléfono, con los servicios propios de uno “normal”.

“Su diseño intuitivo de cara voluminosa viene con un dial giratorio “súper avanzado” y se conecta a su dispositivo móvil a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth, para que pueda realizar y recibir llamadas reales a través de su plan telefónico actual”, explica Best Buy, tienda en línea encargada de vender el producto en Estados Unidos.

Así funciona

Aunque el juguete no es un teléfono independiente, lo cierto es que conectado a un móvil prácticamente no se necesitará de más para hacer y recibir llamadas. Gracias a su batería integrada, no necesita de un cable tradicional como el de los viejos teléfonos, sino que se puede transportar para cualquier lado procurando cargar con el cable USB de carga en caso de que se requiera un poco de energía extra. Para cargarlo solo será necesario conectarlo a través del puerto microUSB.

La empresa asegura que la batería tiene una duración de nueve horas en caso de usarse todo este tiempo para llamar o hasta 72 horas si se deja en espera. Lo interesante de este modelo es que el altavoz se puede desconectar del cuerpo del teléfono, lo que hace que un momento de conversación sea mucho más cómodo.

Ahora, lo que todos esperaban: sí, también se pueden hacer llamadas con ayuda del dial (rueda de números). Tal como funcionaban estos teléfonos antiguos, solo es necesario girar la rueda dígito por dígito hasta completar el número telefónico. Inmediatamente, contactará a la persona con la que se quiere hablar.

Al momento de recibir las llamadas el procedimiento es similar a los teléfonos originales: cuando llegue la llamada al celular, solo será necesario alzar la bocina y listo; al culminar la conversación solo se necesita soltarla y la llamada se colgará.

En pocas palabras, el Chatter Telephone solo necesitará de la señal de un celular para convertirse en un teléfono 100 % funcional.

En cuanto al diseño, Best Buy asegura que el juguete “viene con colores, números, ojos temblorosos”, además de una “interfaz intuitiva y rostro intuitivo”.

Por último cabe recordar que el juguete ya se puede adquirir, aunque por el momento solo los habitantes de Estados Unidos, o las personas que compren por Best Buy, serán quienes podrán gozar de este teléfono por un precio de 60 dólares.