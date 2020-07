En las últimas horas empezó a circular una imagen bastante confusa. Con un fondo negro, en blanco hay un dibujo que, según como sea interpretado, puede determinar el tipo de personalidad de quien lo mira. Se trata nada más ni nada menos que de un nuevo test psicológico que se ha hecho viral en el último tiempo.

Si bien este test psicológico no tiene rigor científico, muchas de las personas que pudieron verlo aseguraron que los resultados coinciden de manera exacta con su tipo de personalidad. No obstante, hubo quienes señalaron que esto no es tan acertado como parece.

La foto tiene un fondo negro y sobre él hay una extraña figura dibujada en blanco. Las posibilidades son únicamente dos y solamente cuenta cuál es la que se ve primero, a simple vista, sin haber mirado con mucho detenimiento. Lo más importante es qué capta el cerebro en el primer vistazo y no lo que la razón puede obtener con una mirada más detallada.

Por eso, en la foto se puede ver a dos nenas jugando y hablando o a una calavera y según cuál haya sido la que se vio primero, se identifica el tipo de personalidad de quien se quiera someter a este divertido pero asombroso test psicológico.

¿Una nena o una calavera?

Si lo primero que se ve es a dos nenas jugando y hablando quiere decir que se trata de una persona sincera y auténtica que en su subconsciente hay sueños y deseos que empujan a la persona a querer mejorar. Se trata también de una persona transparente que intenta ver todo con positivismo y es admirada por quienes la rodean.

Sin embargo, si lo primero que se ve es una calavera, significa que se trata de una persona que reprime sus sentimientos y sus pasiones. Usualmente, este tipo de personas tiene la tendencia a magnificar sus pensamientos y crearlos en problemas reales que afectan su vida. Por otro lado, da cuenta de una persona que es un muy buen amigo y que siempre está disponible para ayudar a los otros con sus problemas pero que solo necesita más confianza en sí mismo.

Fuente: La 100