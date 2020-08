Todos solemos buscar algo en particular al momento de encontrar una pareja y este test revelará qué es. No todo se basa en la “pareja ideal” o perfecta, pero sí en buscar aquello que más nos gusta del otro y para eso, está bueno saber qué es lo que buscamos y por qué nos interesa aquello y no otra cosa. Este test viral nos revelará varios secretos.

El examen consiste en elegir entre uno de estos cuatro gatos que están en la imagen. Cada uno de ellos revela un significado y nos ayudará a descubrirnos un poco más. ¿Qué nos dice este test viral?

1. Gato negro

Aquellos que eligieron este gato son personas que jamas podrían mantener una relación monótona. Generalmente buscan a alguien con quien compartir aventuras, desafíos y probar constantemente cosas nuevas. No les importa lo que digan los demás y les atraen las personas que tienen gana de recorrer el mundo con otros.

2. Gato marrón

El famoso gato persa. Estas personas suelen ser amables, equilibradas y tranquilas. Probablemente busquen en su pareja mantener esa calma que tanto los caracteriza, pero a través de un factor clave: la sinceridad. Esa es la base de toda buena relación ademas de la fidelidad. Además, necesitan personas que les demuestren su cariño constantemente.

3. Gato con mancha

Lo que más buscan estas personas es la sensibilidad. Estas personas entran en la categoría de “eternos románticos” y buscan con quien planear y pasar una vida entera juntos. Sus principales características son la empatía y el respeto y buscan a alguien parecido a ellos mismos.

4. Gato naranja

Personalidad fuerte e independiente. No buscan a alguien que les invada su espacio sino mas bien, que los dejen ser libremente. La mayoría de los que eligen este gato suelen estar solteros, pero no porque no les va bien en el amor, sino porque necesitan estar 100% seguros una vez que eligen a alguien.

