Los padres de una bebé de un año que viajaban por primera vez en avión con su pequeña hija tuvieron un gesto muy tierno con el resto de los pasajeros que se viralizó en las redes sociales.

El pasado 13 de marzo, luego de subir al vuelo que los trasladaría de Ciudad de México hasta Cancún, la pareja decidió repartir un kit con algunas chucherías y tapones para los oídos.

Adelantándose a que la pequeña pudiera llorar durante el vuelo, repartieron junto al kit un mensaje que generó ternura en todos: “¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo un año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos".

Una usuaria compartió en Facebook fotos del paquete que les repartió la familia, por si Lorenza lloraba y fastidiaba al resto de los pasajeros. La publicación consiguió miles de “me gusta” y fue compartida más de 71.000 veces.