La tristeza se adueñó del campamento del Rally Dakar después de que se conociera oficialmente la muerte de un fanático italiano tras haber sido arrollado durante la novena etapa de la competencia que se disputaba entre Riyad y Haradh, en Arabia Saudita.

“Un espectador de origen italiano que se encontraba detrás de una duna resultó accidentado en la pista del rally”, indicó Amaury Sport Organisation (ASO), organizador del torneo, en un comunicado, precisando que la víctima fue evacuada en helicóptero por las asistencias médicas y que falleció durante su traslado.

Horas después, fue el piloto que conducía el camión en cuestión el que se pronunció a través de sus redes sociales con un doloroso relato. “Una vida humana ha terminado indirectamente por mi culpa”, se lamentó Ales Loprais.

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, se pudo ver el momento en el que el checo y su copiloto se acercaban a una duna a toda velocidad. Si bien muy cerca de ella había varios fanáticos intentando tomar una foto, Loprais nunca vio al italiano, que se encontraba debajo de ella.

Además de la filmación de un aficionado que estaba en el lugar, trascendió otra grabación desde adentro del vehículo. La misma probó que el conductor de 41 años no vio en ningún momento al hombre en cuestión.

Tras enterarse del fatal accidente y después de finalizar la 9na etapa de la competencia, el líder de la clasificación general en su categoría (camiones) se pronunció con un video en su cuenta de Facebook.

“Tengo una noticia muy triste. Me dijeron esto cuando volvimos de la 9ª etapa. Ya estábamos en la cama, pero los comisarios del Dakar nos mostraron un video de un accidente de la carrera. Golpeamos por error a un hombre que tomó fotografías de nuestro camión debajo de la duna. Y estaba herido. Sintió náuseas después de 2-3 horas y tuvo un ataque al corazón mientras lo transportaban al hospital”, explicó.

“Una vida humana ha terminado indirectamente por mi culpa, porque yo estaba conduciendo. Tengo que admitir que ni yo ni mi equipo lo sabíamos en absoluto. Tenemos ondobards y otros videos que lo prueban. Pero esto no cambia que una vida humana terminó”, se lamentó.

“El hombre era italiano, pero no sé su nombre en este momento. Según una investigación, era un fanático de 69 años que vino a ver la carrera de Dakar y desafortunadamente estaba parado debajo de la duna”, comentó hundido y agregó: “No lo vimos en absoluto, ninguno de nosotros. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Lo siento mucho y este accidente me acompañará por el resto de mi vida”.

Esta cámara onboard del momento exacto del accidente muestra que no había forma de que Ales Loprais y su equipo vieran ni registrarán el atropello al espectador que, lamentablemente, falleció.



"Siento que este accidente me perseguirá por el resto de mi vida".



Video: Loprais pic.twitter.com/M3MU2k1zRJ — Somos Dakar (@SomosDakar) January 11, 2023

Con este deceso, desde la creación del Rally Dakar la lista de fallecidos asciende a 77. De ellos se incluyen los 33 competidores y hubo 23 motociclistas que perdieron la vida, ya que su categoría es la más peligrosa de todas.

Hasta este martes el último fallecido había sido el francés Quentin Lavalée, quien manejaba un vehículo de asistencia del equipo PH-Sport. Murió el viernes 14 de enero de 2022 debido a un choque con un camión particular en el enlace de la última etapa de la pasada edición.

❌⚠️ Gráfico

Un aficionado fue aplastado por camión monstruo conducido por el conductor checo Ales Loprais en el #DakarRally



Estaba tomando fotografías bajo las dunas de arena.



El piloto decidió no continuar en la competencia pic.twitter.com/iaUKSZdhsO — Alejandro BG (@alejoazul9) January 11, 2023

Dentro de la lista de fatalidades se destacan los ganadores Gilles Lalay (Francia) y Fabrizio Meoni (Italia). Entre quienes perdieron la vida hubo un argentino, Jorge Martínez Boero, en el arranque de la edición 2012 en Mar del Plata. También aparece el creador del Rally Dakar, el francés Thierry Sabine que en 1986 falleció en un accidente de helicóptero junto a otros cuatro tripulantes durante una tormenta de arena; el hecho sucedió en Mali. El recordado motociclista y por entonces director de la carrera se dedicaba a rescatar pilotos con el helicóptero.