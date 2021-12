A diario se viralizan diferentes situaciones de la vida cotidiana que terminan siendo tendencia. En este caso, se hizo viral un vídeo de WhatsApp con el título "con quién estás cog...". Ahora una gran cantidad de usuarios en las redes comenzaron a crear sus propias versiones del clip original y se ha transformado en una sensación, sobre todo en TikTok.

Una mujer se enojó con su novio porque este no le atendía el teléfono y no le creía que estaba con sus amigos durante la madrugada. Es por eso que la protagonista del audio saca la conclusión de que se encuentra manteniendo relaciones sexuales con otra.

"Che, a la hora que terminés de hacer lo que estás haciendo, que será cog... con alguna, porque no creo que estés con los vagos a las 3 de la mañana sin contestar el celular", dice la mujer al comienzo.

Posteriormente la mujer incrementa su enojo y le recrimina nuevamente al joven por no responderle. Además, expresa que sea honesto y que le diga si está con una amante. Eso dando a entender que no creía que realimente se había juntado con sus amigos para despedir el año.

"No podés ser tan pelotudo, realmente te digo, sos un pelotudo, son las 3 de la mañana no atendés el teléfono, no estás tu casa, quisiera saber con quién saber estás cogiendo por lo menos porque no creo que estés con los vagos sin revisar el celular, no podés ser tan idiota". recalcó.

A raíz de este vídeo viral, los usuarios no desaprovecharon la ocasión para sumarse y fue así como, principalmente en TikTok, fueron dejaron sus propias versiones de esta situación con el audio original de la mujer que creía que su pareja la engañaba cuando en realidad estaba reunido con sus amigos.