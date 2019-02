Youtube no deja de sorprendernos. Cuando creemos que está todo inventado, surge una cuenta con una propuesta novedosa que acaba por convertirse en un viral. El último se trata de un vídeo en el que vemos a 1.500 personas reunidas en un bar que cantar como si fuesen un coro una de las canciones más conocidas de Backstreet Boys: I want it that way. El resultado es alucinante y la grabación está ya en todas las redes sociales.

Contrariamente a lo que algunos dicen, la gente que aparece en este vídeo no va borracha. Se trata de voluntarios que se han prestado a participar en esta iniciativa organizada por el canal de Youtube Pub Choir.

Tal y como el nombre indica, la idea es reunir al mayor grupo de personas posible en las instalaciones de un pub (la versión anglosajona de nuestros bares) para que cantante una canción como si fuese una coral. En esta ocasión el tema elegido fue uno de los mayores éxitos de Backstreet Boys, I want it that way, una canción que la boyband publicó en 1999 y que a día de hoy se ha convertido en un clásico.

El vídeo se grabó en Brisbane, Australia, y ahora se está haciendo viral a través de las redes sociales por su impactante resultado. Las 1.500 personas que participaron estuvieron ensayando el tema durante 90 minutos antes de realizar la grabación final. Todos ellos fueron divididos en tres secciones distintas en función del tipo de voz que tenían de manera que el resultado final fuese como el de una coral de verdad.

Las redes sociales están alucinadas por cómo suena la canción en la voz de un coro de 1.500 individuos. Las imágenes del vídeo de Youtube muestran, además, lo bien que lo pasaron los participantes coreando este hit de Backstreet Boys.

Por cierto, para los que crean que la boyband está desfasada, nada más lejos de la realidad. El grupo iniciará una gira mundial el próximo mes de mayo en Lisboa y en su recorrido por toda Europa hará escala en Madrid y Barcelona (y sí, las entradas están prácticamente agotadas).