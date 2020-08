Últimamente se volvió costumbre revelar el sexo de quien está por llegar al hogar, mediante una sorpresa, pero en este caso algo salió mal.

La mujer había encargado una torta de revelación de sexo con una temática de abejas.

Sin embargo cuando recibió el resultado en su casa, se dio cuenta del gravísimo error que habían cometido desde el local y la futura mamá lo compartió en las redes.

En su cuenta de TikTok la mujer compartió una foto de lo que quería y luego revela lo que le enviaron.

En un primer momento muestra una torta glaseada blanca con una colmena y abejas y la inscripción “Qué abeja…”.Por dentro la joven indicó que el bizcochuelo debía ser celeste, para revelar que se trata de un varón.

Sin embargo un error de comunicación acabó con la sorpresa y toda la torta fue hecha con un glaseado celeste, la figura de un bebé encima y flores reales en lugar de comestibles.

Lejos de enojarse, la mujer se tomo la situación con mucho humor y la compartió en las redes sociales en donde se convirtió en viral.

Al poco tiempo de subir el video a TikTok ya contaba con más de cuatro millones de reproducciones y superaba los 730 mil “me gusta”.

“Por favor, dime que esto es una broma. ¿De ninguna manera le pagaste a alguien por esto? Yo lloraría”, “¡Como decoradora de pasteles, estoy estresado por ti! Siempre me aseguro de que no se vea ni una mota para no arruinar la revelación”, fueron algunos de los comentarios que recibió.