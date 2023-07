Preparar algo para comer, por más simple que sea, no siempre resulta una experiencia agradable debido a ciertos inconvenientes que pueden surgir. Sin embargo, una joven reveló en Twitter la brillante idea que tuvo mientras armaba unos sanguches y se volvió viral: incluso, los usuarios lo tomaron como un innovador consejo.

En su cuenta "bauhagus", la protagonista añadió una foto para mostrar su "obra de arte": después de unir el fiambre con el pan, los puso en la tostadora sobre la hornalla, pero no de manera convencional. Aunque muchos consideraron que se trata de un ejemplo a seguir, otros opinaron que fue "innecesario" haber realizado semejante proceso.

Agustina contó que su deseo era que los panes se doraran por igual: "Tenía solo tres sanguchitos y quería que se quemen parejo", escribió luego, donde varios la felicitaron y la trataron de "genia" por haberlo pensado. La publicación llegó al millón de visualizaciones y obtuvo 87 mil "me gusta".

Qué idea tuvo la joven para tostar de forma pareja los sanguches, según el viral de Twitter

"Hoy estoy usando el 100% de mi capacidad cerebral", escribió la mujer en la descripción del tuit. "Hola Agus, no nos conocemos, pero quiero que sepas que te apoyaré en todo lo que hagas en tu vida", le contestó enseguida un primer usuario al tomar la imagen viral como inspiración. "De alguna manera, satisface mi visión", sumó otro.

En la foto se puede ver una tostadora colocada por encima de una hornalla, con tres sanguches de pan lactal por encima. Si bien ubicó uno en el centro, los otros dos los cortó por la mitad y las puso en las esquinas, por lo que aprovechó todo el espacio disponible en el artefacto.

"Pero ahí te entraron tres. Si los dejabas cuadrados, para mí te entraban cuatro", opinó una persona, pero Agustina le explicó rápidamente que no contaba con uno más y que deseaba que quedaran iguales. "Estoy orgulloso de vos", "Estoy feliz. No nos conocemos, pero esto me hizo sentir bien", continuaron otras dos.

Y finalizaron: "Falta un vaso de gaseosa fría", "Dijiste que era una cena, no un banquete", "La mejor tostadora, no como las eléctricas que se creen superiores. Las detesto", "A veces me gustaría ser así de viva", "A este tipo de gente le confiaría mi vida", "La NASA la anda buscando", "Mañana lo hago", "Qué hambre me diste", "No dominás el mundo porque no querés".