El 1 de mayo cae martes, fecha en la que se festeja el Día del Trabajador y el lunes 30 de abril es el primer feriado puente de 2018. A fines del año pasado, una ley aprobada en el Congreso permite fijar anualmente hasta tres días no laborables con el fin de incentivar el turismo.

Solo pueden caer lunes, previos a feriados inamovibles, o viernes, posteriores. ¿Cuál es la diferencia entre un feriado y día no laborable?

Como suele suceder, no habrá actividad en toda la administración pública (nacional, provincial y municipal), por lo que los estatales tendrán la jornada libre. Tampoco se habrá clases en universidades y escuelas. Debido a que es la primera vez que se aplica este mecanismo, surgió una polémica en los trabajadores del sector privado.

Un feriado es día franco para todos los asalariados y, en caso de que sean citados a cumplir con sus deberes laborales, deberán tener una bonificación que, comúnmente se abona como doble jornada. En los días no laborables cada empleador decide convocar a sus empleados o darles el día libre.

Entonces, el próximo lunes 30 de abril es un día no laborable y cada empresa puede elegir si le da asueto o no a sus empleados. De ser así, la ley no establece una remuneración adicional para quienes trabajen.