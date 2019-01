Sabrina Rojas habló durante una hora y media en Intrusos sobre su separación de Luciano Castro, pero para Moria Casán, las explicaciones no fueron transparentes. Según la diva, hay una historia más oscura atrás del abrupto blanqueo de la ruptura y tiene que ver con una tercera en discordia.

En su programa, Incorrectas, Moria recordó que la separación se precipitó después del final de 100 días para enamorarse, la última tira que protagonizó Castro. Y señaló que en ese dato podría estar la clave de la crisis. "La sensación que tengo es que él tuvo una infidelidad grosa esta vez, y la persona con la que estuvo, la supuesta amante, se quedó calentita", lanzó.

La conductora agregó que conoce dos casos similares que involucraron extorsión y que hasta sabe quién podría ser la mujer que causó el revuelo en la pareja de Sabrina y Luciano. "Vamos a revisar los cameos, las actuaciones especiales de toda la gente que pasó por ahí", dijo, en referencia a la ficción de Telefe.

En la nota con Intrusos, la actriz no fue contundente a la hora de hablar de infidelidad. Cuando le preguntaron si ese había sido un factor en la decisión, limpió solo su imagen y dijo que no podía asegurar nada de parte de su ahora ex. "Todos han metido los cuernos, todos hemos metido los cuernos en nuestras vidas y eso realmente no es lo grave para un proyecto de vida", reflexionó.

Consultada por la posibilidad de un engaño en el set, fue más allá: "Me mata porque cuando hablan de algún romance de Luciano no son solo las actrices. Hay productoras, maquilladoras, está rodeado de mujeres. A veces es al revés, las actrices y los actores no se quieren ni ver".

