Una mujer se volvió viral en las redes sociales luego de publicar un video en TikTok que generó el debate de todos sus seguidores: ¿está embarazada o no?

Según puede verse en el clip de @jordankefit, la joven se encuentra parada de frente a un espejo y filmándose. Allí les pregunta a sus usuarios si está embarazada de nueve meses o si eso es un error.

También se la ve luciendo una gorra, una camiseta sin mangas y unas calzas negras, con un look deportivo.

En ese momento, muchos de sus seguidores afirman que “claramente no está embarazada” y que “si lo llega a estar, algo raro hay, ya que no tiene panza ni nada”. Según la imagen, la mujer tiene un cuerpo trabajado en el gimnasio y con piernas tonificadas.

Después, Jordan continúa filmando, se acerca al espejo y se para de perfil. Muchos de los que visualizaban el clip quedaron atónitos cuando la mujer mostró su panza y efectivamente sí estaba embarazada, justamente de 36 semanas, como afirmó.

“Supongo que es solo una ilusión óptica”, “¡Deben ser los pantalones!”, fueron los primeros comentarios al respecto.

Tras la viralización del video, muchos internautas se mostraron impresionados y compartieron su reacción con Jordan. “Lo he visto un montón de veces y todavía no puedo creerlo”, “Mientras tanto, estoy aquí luciendo embarazada desde todos los ángulos, aunque no lo estoy”, “Veo esto por centésima vez y todavía estoy alucinado”, se puede leer.

A su vez, un usuario habría revelado el secreto detrás de la ilusión óptica: “No es una transición. Es la colocación de su mano en su cintura. Tiene la mano a medio camino hacia adelante y luego la tira hacia atrás”.

