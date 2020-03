Muchas personas hacen de la libertad su bandera. Prefieren ser independientes a estar atados a un trabajo que no los satisface, o a una relación que limita sus acciones. No son desconsiderados, pero si está la opción entre sentirse sueltos u oprimidos, siempre elegirán lo primero.

Claro que también están lo que llevan su ansias de vivir sin ataduras al extremo y terminan prácticamente solos porque nadie puede seguirles el ritmo. De todas maneras, eso puede ser exactamente lo que los nacidos bajo estos signos buscan. Mirá cuáles son los signos más libres del zodíaco.

Acuario

Su libertad consiste en no dejarse mandar por nadie. Aman tener sus propios horarios y no tener que obedecer órdenes. Por eso muchas veces evitan las relaciones de pareja. Prefieren no mostrarse como realmente son para que la otra persona no se "adueñe" de ellos y le coarte su amada independencia. Si por alguna razón terminan enamorándose, sin embargo, se entregarán completamente sin importarles nada.

Géminis

Son uno de los signos que peor la pasan estando encerrados. Necesitan tener su libertad presente todo el tiempo, y particularmente un espacio propio. No quieren perder el sentimiento de libertad, por lo que no es raro que salten de una relación a otra rápidamente, cuando no de manera simultánea. ¿Pueden tener relaciones duraderas? Sí, pero sólo cuando están completamente convencidos de que están con la persona ideal.

Libra

Otro signo de aire que necesita su independencia. Es el caso más curioso de esta lista, ya que son dependientes de su libertad, pero no pueden estar solos. Esto los lleva, como a los geminianos, a tener muchas parejas. La diferencia es que las habilidades comunicativas de este signo hacen que sus relaciones sean mucho más estables, por más que algunas veces sean más bien cortas.

Sagitario

Su amor por los viajes es legendario, por eso es uno de los signos más libres del zodíaco. Lo que no se sabe mucho es que también son desapegados en el amor. No soportan que otra persona le imponga reglas ni le diga cómo tiene que vivir. Espera que sus parejas entiendan que es libre de espíritu antes de entregarse completamente. Cuando lo hace, será fiel completamente, pero tendrá su arranques escapistas cuando necesita que tiene que salir a recorrer el mundo.