Una de sus más grandes obsesiones es mostrar su rico mundo interior, y lo consiguen a través del arte. Ya sea la pintura, la música o la escritura, hay signos que se destacan por la gigantesca cantidad de creatividad que llegan a canalizar, y que los impulsa a realizar obras realmente destacables.

Claro que esta personalidad tan única no es la más fácil de llevar de todas, y quienes están especialmente dotados pueden llegar a desarrollar un carácter particular. No es casualidad que a través de la historia los genios más grandes hayan tenido fama de difíciles, cuando no directamente desagradables. Mirá en esta lista cuáles son los signos con más creatividad del zodíaco.

Tauro

Tauro tiene una gran imaginación, lo que lo lleva a demostrar mucha creatividad en diferentes actividad que realiza. Se destacan en los trabajos manuales, y si eventualmente tienen que elegir un arte en la que buscarán aplicarse completamente, se inclinan por la escultura o la pintura.

Géminis

Un signo que además de tener muchísima creatividad encima, sobresale por la capacidad de crear a partir de casi nada. Los geminianos son quienes ven arte en todos lados, y lo hacen realidad aunque en un primer momento parezca que no tienen las herramientas necesarias.

Leo

Los impetuosos leo desbordan imaginación, y siempre están muy dispuestos a plasmar esa característica suya en la escritura. Hay decenas de casos de escritores de este signo que alcanzaron gran éxito debido a sus historias inigualables, como J.K. Rowling, autora de Harry Potter.

Libra

Los regidos por Venus tienen una marcada debilidad por la moda, y no es raro que saquen a relucir toda su creatividad e imaginación en ese ámbito. Es sabido que son maestros totales a la hora de combinar atuendos, pero si se dedican a eso, serán también los mejores a la hora de diseñarlos.

Sagitario

El signo más inquieto de todo el horóscopo es también uno de los más creativos. Su imaginación está siempre funcionando, y tienen algo que a otros le falta: una curiosidad inagotable, que los llevará a investigar y trabajar sobre temas que muchas personas ignorarían.

Fuente: MDZ