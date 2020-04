En la vida a veces hay que esperar. No todo llega rápido, y nunca faltará la ocasión que ponga a prueba nuestra paciencia. Puede ser una visita al médico, un posible ascenso laboral o el regreso de un ser querido, pero lo cierto es que en algún punto no hay nada más que hacer que sentarse a ver el tiempo pasar.

Pero hay personas que no tienen esa capacidad para esperar sin perder la calma, y se transforman en personas impulsivas o muy frustradas ante la falta de movimiento de lo que quieren. Mirá en esta lista cuáles son los signos más impacientes del zodíaco.

Aries

Son incapaces de esperar por nada. Una de sus características es que intentan permanentemente adelantarse a los acontecimientos, en parte para asegurarse de que van a conseguir el objetivo que están buscando. Lo único que pueden hacer para que el tiempo pase sin desesperarse es concentrarse en otra tarea, pero siempre tendrán presente eso que todavía no sucede y los vuelve locos no poder controlarlo.

Géminis

No es que se rindan fácilmente, si no que no tienen ninguna paciencia para lo difícil. Los nacidos bajo este signo se pueden embarcar en un proyecto complicado, pero si en algún punto sienten que deben trabajar demasiado en él para que funcione, simplemente lo dejarán, porque no tienen mucha tolerancia con las cosas complicadas. Lo cierto es que siempre terminan embarcándose en otras actividades más acordes a sus gustos y capacidades.

Leo

Es uno de los signos más competitivos, y muestra su impulsividad en este ámbito. En los enfrentamientos no es nada maquiavélico, ya que va para adelante sin importarle qué pasa y tampoco espera a ver cómo se desarrolla la situación. Como sabe que tiene las de ganar, no demuestra la paciencia que a veces es muy necesaria, especialmente en el ámbito laboral. Muchas veces las cosas le salen mal justamente por eso, y no lo puede evitar.

Escorpio

Como los geminianos, los nativos de escorpio tienen un sexto sentido para saber cuándo se está complicando algo y es hora de abandonarlo. Claro que no es porque no puedan lidiar con ello, si no simplemente porque son demasiado impacientes como para dedicar su tiempo a un problema que puede ser evitado. A pesar de su exterior duro, los escorpianos pueden ser un mar de dudas en su interior.

