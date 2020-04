No hay nada peor para la sociedad que un "vago", esas personas que no levantan un dedo para nada y su vida consiste en que otros hagan lo que debería estar haciendo él. Pero el otro extremo, los adictos al trabajo, no la pasan bien en su vida personal, ya que raramente tienen tiempo para su familia o su pareja.

Son personas que se dan completamente al ámbito laboral, y casi no tienen intereses más allá de su trabajo. Sólo son felices cuando les va bien en la actividad a la que se dedican, y mucha veces esto les trae problemas serios con su familia o amigos. Mirá en este ránking cuáles son los signos más trabajadores del zodíaco.

Capricornio

No es ninguna sorpresa que los capricornianos ocupen el primer lugar en esta categoría. Si hay un signo que ama el trabajo -y sobre todo el dinero que consigue trabajando- es capricornio. Pondrán todo su esfuerzo en conseguir los objetivos económicos que se planteen, y no dudarán en dejar atrás o desatendidos otros aspectos importantes de su vida, especialmente las relaciones de pareja. Para estar con un escorpio hay que soportar ser ignorado muy seguido.

Tauro

Son trabajadores excelentes. Se destacan por su lealtad tanto a la empresa como a sus compañeros, por lo que siempre serán respetados en el ámbito laboral. Su buena predisposición hace que trabajen todas las horas que sean necesarias sin molestarse ni un poco, y que además se ocupen de mantener a los demás contentos. Harán todo lo posible por mejorar su situación financiera y nunca pondrán mala cara.

Escorpio

La pasión que impulsa a los escorpianos en todos los aspectos de su vida también está presente en su trabajo. Nunca se resignarán a hacer algo que no les gusta, y cuando estén en el lugar indicado, demostrarán por qué son unos de los mejores trabajadores. Le pondrán más ganas a su ocupación que el resto de las personas, y los resultados serán evidentes, ya que realizarán sus tareas con toda su concentración.

Virgo

Los nacidos bajo este signo se destacan por buscar siempre la perfección, por lo que es natural que brillen en el ámbito laboral. Los proyectos de los que se encarguen siempre estarán por arriba de los ajenos, especialmente porque tendrán una atención al detalle difícil de conseguir para otras personas. Un lado malo de este perfeccionismo es que muchas veces se demorarán en realizar sus tareas, porque no pararán hasta que el resultado sea exactamente el que ellos buscan.

Fuente: MDZ