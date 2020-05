Charles Montgomery Burns ama el dinero y se rige con la premisa de maximizar su ganancia. Por eso, cuando tuvo control completo de la energía de la ciudad de Springfield, decidió bloquear el sol para potenciar sus beneficios. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y terminó con el magnate baleado a la salida de una reunión municipal. Claro que la duda fue: ¿Quién mató al Sr. Burns? Incógnita que se resuelve recién al final de un segundo capítulo.

Todo apuntaba a que el verdadero atacante fue Homero Simpson, pero finalmente se resuelve que la persona que apretó el gatillo fue la pequeña Maggie Simpson. Hasta acá, la versión que se conoció en los capítulos de la serie televisiva. Pero, fanáticos en las redes sociales sugirieron una nueva teoría que cuestiona lo que se sabe sobre la escena.

Sucede que alguien descubrió que ante el cuerpo de Burns, tirado sobre un gran reloj de sol, estaba el propio Homero, pero disrazado de Krusty. La duda se encendió de inmediato y comenzaron a circular diferentes versiones. ¿Era realmente ese personaje el payaso de Springfield o el padre de los Simpson?

La teoría de los fanáticos de Los Simpson

En Reddit, los usuarios arriesgaron: “Homero estaba en camino de matar a Burns mientras estaba disfrazado de Krusty, vio a Bob Patiño robar el Kwik-E-Mart y se detuvo por unos segundos cuando Maggie le disparó”. Bill Oakley, guionista de la serie rescató parte del guión de ese episodio y lo publicó en sus redes sociales. “O.K., encontré esto en mi computadora. No he revisado este archivo en 25 años. (Tengan en cuenta que NO creo que todo esto haya aparecido en el programa final). Pero pedimos específicamente que Homero NO apareciera en la escena final, y tampoco pedimos que apareciera disfrazado de Krusty”.

Al menos desde los guionistas, la idea de que Homero se hubiera disfrazado para matar a Burns queda desechada. Pero queda la duda sobre si fue un error al momento de dibujarlo o bien un guiño a los seguidores de parte del animador de ese capítulo, Jeffrey Lynch.

Fuente: Mitre