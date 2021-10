Una joven mexicana compartió un vídeo en TikTok de algo insólito que le cobraron en un restaurante a donde fue junto a sus amigos. El clip recibió más de un millón de visualizaciones en poco tiempo.

La joven fue con su grupo de con amigos a cenar al restaurante "Panorámica" debido a que uno de ellos había cumplido años. La celebración incluía una torta que los comensales llevaron hasta allí para consumirla de postre.

Según explicó @dianaglzv, una de las protagonista de este insólito vídeo, cuando estaban por sentarse en la mesa uno de los mozos del lugar les ofreció guarda la torta la heladera al menos hasta que terminaran de comer. Algo que ella les pidió que si le hacía ese favor se lo iba a agradecer ya que un regalo para uno de sus amigos.

Terminaron de cenar y los jóvenes hicieron un poco de tiempo mientras le traían la torta que ellos mismos llevaron. Cuando se la trajeron le cantaron el feliz cumpleaños y unos minutos después recibieron el ticket con la suma a pagar por lo consumido, pero jamás creyeron que le terminaría cobrando ese "favor" junto a las demás consumiciones.

La joven se tomó toda la situación con mucho humor y fue ahí cuando decidió grabar el vídeo porque pocas personas le creerían que le cobraron por guardar una torta que ellos compraron previamente. En el clip se logra observar la mesa del local en donde cenaron y una torta sobre la misma. Sentados junto a Diana están sus amigos, quienes aún seguían sorprendidos por ese insólito consumo e incluso algunos de ellos no podían contener la risa y uno de ellos atina a expresar: “Quedamos como estúpidos".

La joven termina mostrando la prueba de que en el ticket se veía un ítem a cobrar, “Meter pastel”. Pero eso no fue todo. La ayuda del mozo le salió muy caro, ya que le cobraron 100 pesos mexicanos (5 dólares, es decir, más de 900 pesos argentinos al valor blue).

El clip se viralizó en la red social china. En poco tiempo recibió más de 1.6 millones de visualizaciones, 160 mil me gusta y cerca de dos mil comentarios. En los cuales algunos usuarios señalaron que estaban sorprendidos por esa insólita consumición. “Les robaron. No pueden cobrarte sin informar previamente que el servicio tiene un costo. No solo eso, es una falta de respeto. ¿Dónde es, así no voy?”, expresó uno de los usuarios.

Luego de la viralización de la joven, el restaurante no tardó en tratar de dar su versión. Sin embargo, desde el restaurante "Panorámica" en vez de sentirse ofendidos realizaron un posteo en su cuenta de Facebook que decía: “Metida de pastel. ¡¡Feliz cumpleaños, Luis!!” y explicaron que el precio del “descorche”, como se conoce al servicio conocido por llevar una bebida o un alimento a un restaurante para consumir allí y se paga habitualmente 100 pesos mexicanos.

Fuente: Crónica