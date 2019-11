El alumno de un colegio de Salta fue a cursar con una pollera igual a la de sus compañeras. El joven se negó a seguir usando los pantalones de uniforme por las altas temperaturas de la primavera salteña y no le permitieron utilizar pantalones cortos o bermudas d

En medio de la polémica, una de las estudiantes grabó al chico usando la prenda y el video comenzó a circular en las redes sociales.

"¿Por qué venís con pollera?", preguntó la compañera. “Porque con pantalón corto no nos dejan venir, así que vine con pollera”, respondió y dijo que las autoridades no le podían decir nada porque “era el uniforme del colegio”.

El episodio ocurrió en el Colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes. El video puso evidencia la incomodidad de los varones en época veraniega, ya que el reglamento les exige usar pantalón largo y negro.

“El joven solicitaba venir con bermudas por el calor que hace. La solución que yo les di a los chicos es que si el pantalón vaquero les da mucho calor podrían venir con pantalón de vestir, la tela es mucho más fina, delgada y fresca”, explicó una de las docentes al diario El Tribuno.

“Son parte de las normativas de cómo venir vestidos en consenso de la educación educativa y no por capricho de la directora. No lo tomo como protesta. Ha sido un juego de chicos y pasó, no pasó a mayores. No ingresó a clases con pollera. Vi el video y no pasó más nada. No generó problemas, no vino a hablar a dirección”, agregó.

Por último, la educadora defendió la importancia del uniforme escolar. “El uniforme los protege. Si llegan a tener algún accidente, cualquier persona que los vea sabe que es del Colegio Mariano Moreno. Es una manera de enseñarles desde jóvenes cómo se deben presentar en una institución. A las instituciones hay que respetarlas. Eso hace a la educación", completó la mujer.