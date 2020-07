El ministro, Syahrul Yasin Limpo, ha asegurado que este "collar anticoronavirus" ha sido desarrollado a partir de investigaciones de laboratorios, donde supuestamente se habría detectado que una especie de eucalipto puede matar el virus. "Estamos seguros", ha declarado, según informan medios locales.



El Ministerio de Agricultura también presume de este invento en su página web oficial, donde publica una fotografía y explica el procedimiento llevado a cabo hasta fabricar este nuevo collar. Según el ministro, bastaría con llevarlo 30 minutos para matar hasta el 80 por ciento de las partículas.

La comunidad científica indonesia, sin embargo, ha dado la voz de alarma. "Creo que lo más inteligente sería no enviar más declaraciones a una sociedad con miedo", ha afirmado la subdirectora del Instituto Eijkman de Biología Molecular, Herawati Sudoyo, en declaraciones al periódico 'The Jakarta Post'. Esta experta ha recordado que "el mundo todavía no ha encontrado una cura".



Indonesia ha registrado en estos últimos días algunos de los peores datos de toda la pandemia y acumula ya más de 63.700 casos de COVID-19, mientras que la cifra de fallecidos asciende a al menos 3.171, según datos del Ministerio de Sanidad.