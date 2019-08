Luego de la polémica que generó el episodio en La Rural, donde gauchos arriaron a veganos que ingresaron al predio para manifestarse durante un concurso de doma de caballos, se creó un insólito videojuego.

Se llama "Sunset Gauchers", creado por Shitty Games, y podés elegir uno de tres personajes: Fachito Gil,

Rigaucho Iorio o Horacio Guaranismanlomataron.

"Un poquito de agrotóxicos para mayor placer, no ves que la pasan bien", reza la pantalla antes de dar las instrucciones del juego: "Pegale fustazos a los veganos así aprenden quién es el jefe. Dale tranqui, no duele, o al menos al caballo no lo vi quejarse". Lo pueden jugar gratis aquí.