A partir de un minucioso análisis ocular de las fotografías de la vicepresidenta en su centro de votación y de su comparación con el telegrama de escrutinio de esa misma mesa, un usuario de la red social del pajarito identificado como Esteban (@edbvd), concluyó que la funcionaria no votó por la fuerza política que integra, sino que votó en blanco. "Las pruebas de que Michetti votó en blanco: El sobre estaba demasiado finito (hasta se le dobla) para lo grande que era la boleta en CABA (los que votamos sabemos que costaba que entre en la urna). En su mesa hubo varios votos en blanco, 1 solo para todas las categorías: EL SUYO”, afirmó el perspicaz tuitero.

Las pruebas de que Michetti votó en blanco: El sobre estaba demasiado finito (hasta se le dobla) para lo grande que era la boleta en CABA (los que votamos sabemos que costaba que entre en la urna). En su mesa hubo varios votos en blanco, 1 solo para todas las categorías: EL SUYO. pic.twitter.com/DJ5s71swHK — Esteban (@edbvd) October 28, 2019

"Es una situación rara el hecho de no estar de candidata porque en todas las elecciones lo he sido", dijo la vicepresidenta al salir del cuarto oscuro a los periodistas que se encontraban esperándola en el lugar. De todas formas, reconoció que esa situación la hacía estar "más tranquila y relajada". Ahora bien, ¿votó por Juntos por el Cambio o, como sostiene la conspiración, puso en la urna un sobre vacío? Desde su entorno, desacreditaron la versión tuitera y aclararon que no votó en blanco. "Es una ridiculez esa teoría. Ella sabe que cada voto valía de verdad", expresó una fuente cercana a la vicepresidenta. "¿A quién se le ocurre que pudo haber votado en blanco? Es una locura", dijeron sus voceros, echando por tierra la teoría conspirativa.

