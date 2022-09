Una joven estadounidense confesó en una entrevista que gana más de 20.000 dólares mensuales por vender las fotos de sus axilas sin depilar.

“Todo natural, sin afeitar, bebé”, dice la frase que adorna la biografía de Cherry The Mistress, su nombre de usuario en OnlyFans.

La joven, de 20 años, se siente aliviada de abandonar su trabajo en una cafetería, que le demandaba de lunes a domingo entre 12 y 14 horas al día.

“Cherry” relató que dejó de afeitarse las axilas luego de participar en una clase de Sociología, la misma que le hizo cuestionar sus propios pensamientos.

Contó también que se dejó crecer los vellos antes de ir a una cita. “No me afeité y no me arrepentiré de esa decisión”, señaló a New York Post.

“Me hizo pensar en cómo mi familia e incluso mis compañeros en la escuela siempre me decían que me afeitara, así que lo hice durante años”, añadió.

Sobre lo que opinaban sus seguidores, la estadounidense sostuvo: “Me dicen que soy una diosa y que soy la mujer de sus sueños, eso definitivamente me hace sentir muy especial”, aseguró.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que también recibe muchas críticas de mujeres, que la tildan de “poca femenina”. “Me han dicho que estaré soltera para siempre. Que moriré sola, lo cual es divertido porque he estado saliendo con mi pareja durante muchos años”, finalizó.