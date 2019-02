Una persona, cuyo género e identidad no trascendieron públicamente, fue a cobrar el premio millonario de la lotería con una máscara del villano de la clásica película "Scream".

En Jamaica, el afortunado ganador se presentó en Supreme Venture LTD, una agencia de apuestas, para retirar 158 millones de dólares en moneda local (1,1 millones de dólares estadounidenses). Gracias al cheque decorativo, apenas trascendió que se llama "A. Campbell", quien tardó 54 días para aparecer, a su manera, en público.

El premiado le dijo al portal Jamaica Star que después de que ganó -en noviembre de 2018- comenzó a sentir ataques de pánico. Creía que sus amigos y familiares iban a empezar a pedirle ayuda, por lo que el pasado 5 de febrero optó por ocultar su rostro.

Lo curioso de esta insólita historia es que la propia empresa les permite a las personas elegir una máscara, entre ellas la de "Scream" y que luego se hizo más popular en "Scary Movie".

"Desde el día que gané me sentí enfermo. Me dolió la cabeza durante tres días, por pensar tanto, porque lo que había esperado tanto tiempo realmente había pasado. Me dolió la panza durante semanas. A veces sentía tanto dolor que me olvidaba de que había ganado", recordó el enigmático afortunado.