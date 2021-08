Gladys Florimonte sorprendió a todos los integrantes de Polémica en el bar con una increíble imitación de Laura Radetich, la profesora K que fue suspendida por discutir a los gritos contra sus alumnos e intentar adoctrinarlos a favor del Gobierno. El episodio salió a la luz gracias a un video que grabó uno de los estudiantes.

Mientras Mariano Iúdica y Gastón Recondo discutían sobre lo ocurrido, la actriz entró en escena con una peluca y un suéter oscuro. “¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? ¿Te pensás que la gente que mira este programa es boluda? Te voy a decir que soy de La Matanza. Doy clase de historia, de filosofía y también de habla. Son una manga de forros”, pronunció elevando el tono de voz.

Chiche Gelblung, Matías Alé, Alex Caniggia, Gladys La Bomba Tucumana y Alejandro Gardinetti, que también estaban en la mesa, no pudieron contener la risa. En su actuación, la humorista continuó: “Soy Laura Radicheta, y soy profesora de La Matanza. Son una manga de forros. ¿Qué me estás filmando a mí? Bajá eso, ¿te pensás que el pueblo es boludo? En esta mesa no hay ninguna medialuna. Se la llevó el gato, se la llevó el gato a Panamá”.

El hijo de Mariana Nannis la hizo enojar. “Aguante la high, la libertad, aguante Milei”, arremetió, mientras que el ex de Graciela Alfano la increpó asegurando que sabía perfectamente que la estaban filmando en la clase.

“¿Vos te pensás que soy boluda? ¿Vos me tomás de forra?”, reaccionó furiosa fingiendo ser la profesora de la que todos hablan.