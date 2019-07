"Oid mujeres el feminismo sagrado, aborto legal, aborto legal, aborto legal. Oid el ruido de roto patriarcado, desde el trono a la empoderada igualdad", de esta manera arranca la versión feminista del Himno Nacional Argentino que una chica apodada "Femininja" grabó y publicó en las redes sociales hace unos días.

Como era de esperar, la particular versión generó polémica en las redes y se terminó viralizando. Entre las detractoras del video se encuentra Lucía Álvarez Vassallo, quien decidió iniciar acciones legales contra la joven que lo subió.

En la mesa de entrada de los tribunales federales presentando la denuncia contra @semimorocha (femininja) por faltarle el respeto al Himno Nacional Argentino (articulo 222 del código penal) y hacer apología del aborto (articulos 85 a 88 del código penal) pic.twitter.com/QNLkmND65a — Lucía Alvarez (@LuciaAlvarezVas) July 18, 2019

"En la mesa de entrada de los tribunales federales presentando la denuncia contra @semimorocha (femininja) por faltarle el respeto al Himno Nacional Argentino (articulo 222 del código penal) y hacer apología del aborto (artículos 85 a 88 del código penal)", escribió la joven en Twitter al compartir imágenes de la denuncia formulada.

"El día 12 de julio del corriente año, se subió a la red social YouTube a un canal denominado "Femininja", un video donde se observa a una persona del sexo femenino ultrajando al Himno Nacional", dice el texto que la joven presentó ante la justicia.

Al respecto, Álvarez Vassallo dijo que la versión del himno le produjo “bronca, tristeza y enojo”. “Pero sobretodo impotencia porque en estos casos siempre terminan quedando como las víctimas ellas y termina quedando en la nada”, sostuvo.

En ese sentido, reflexionó. “¿Cómo puede ser que un ciudadano insulte así al himno que lo representa y tenga tantos aplausos?”, reflexionó. Y sobre la denuncia, contó que fue “instintivo”.

“Es un himno que nos representa a todos y cambiarlo por palabras sobre feminismo y aborto significa que a ella el pueblo argentino no le importa en lo más mínimo”, manifestó. Y concluyó: "Sentí que quedarme atrás de twitter con mi indignación no era suficiente. Hay cosas con las que no podemos joder y menos si son ilegales y es por eso que la denuncié”.

LA AUTORA DEL VIDEO

"En principio, el video lo subí a mi Instagram y después tuve que borrarlo y subirlo a Youtube porque no me dejaban en paz. Tuve bastantes repercusiones de ambos lados, la diferencia es que la gente antifeminista se creaba otros perfiles para seguirme hostigando. Lo comprobé porque esa misma gente me lo decía, así de triste", cuenta Rocío, quien prefiere no dar su apellido a pesar de que fue difundido en redes sociales al igual que sus datos personales.



Sobre la denuncia, la joven asegura: "No me generó nada más que risa. Es la segunda que me hacen por lo del himno. Me refiero a que me da risa porque no existe un delito llamado "apología del aborto" y, si existiera, decir "aborto legal" no es apología".

"Me siguen insultado pero no me molesta. Me asusta que haya gente que se sienta con derecho a amenazar de muerte a alguien que no conocen y que, a mi manera de ver, no le hace mal a nadie. Aclaro: no me asustan las amenazas sino el odio que vomitan", agregó la joven.