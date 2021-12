Nota de TN

Juan, un joven de 20 años festejaba la Navidad con su familia en Sarandí. Después del brindis subió a la terraza a fumar, pensando que rápidamente volvería al festejo familiar, pero no fue así: la puerta se cerró y estuvo encerrado casi una hora. En ese lapso llamó a toda su familia pero nadie le atendía porque todos estaban brindando.

Su primo Antonio no pasó la Navidad con él, pero siguió la divertida situación por el grupo familiar de WhatsApp y no dudó en compartirlo en Twitter, donde se hizo viral: “Ayer mi familia se olvidó a un primo en la terraza” publicó y acompañó con una captura del chat familiar. “Che, me dejaron encerrado en la terraza. Hace 20 minutos que estoy gritando, llamando, nadie me da bola. Borrachos de mierda”, dicen los mensajes que Juan envió en esos momentos de deseperación.

Juan le comentó a TN que cuando subió a la terraza escuchó que se cerró la puerta, y vio que la otra también estaba cerrada. “Empecé a golpear la puerta que estaba más cerca de mi familia pero no escuchaban nada. También les grité pero no hubo caso, yo oía como reían y bailaban abajo y quería ir.”

Entonces el chico empezó a llamar y mandar mensajes a todos sus familiares, pero ninguno le respondía. Además avisó en el grupo familiar de WhatsApp. Su primo, Antonio leyó el mensaje antes que los presentes y ayudó a Juan llamando a todos los que estaban en el festejo.

Finalmente, la familia del joven vio el mensaje y fueron a abrir la puerta. “Fue una aventura rara, estuve golpeando y gritando todo el tiempo y nadie se daba cuenta”, concluyó Juan, quien pudo volver al festejo navideño, pero no se salvo de las cargadas y los memes en las redes sociales.