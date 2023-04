Mostró el carnet digital pero lo quisieron demorar igual “por pelotudo” A Mariano salía de Carlos Paz con destino a Córdoba para asistir a un turno médico, pero un control de la Policía Caminera lo paró y le exigió el carnet de conducir. Al presentar la versión digital del documento, los oficiales argumentaron que no tenía validez. Tras ser demorado, Mariano filmó cuando el oficial que iba a multarlo recibió un audio de un superior en el que lo insultaba. A través de la radio, se escuchó que lo multara “por pelotudo”. Al oír la frase, el conductor se enojó y exigió la identificación de quien lo insultó y de los oficiales en la escena. “Si vos decís que estaba violando una regla, entendería. Pero ese carnet me habilita a circular” argumentó en #TelenocheCordoba. “Al final no me pusieron la multa. Se dieron cuenta que estaban en falta”, sostuvo. A Sobre la habilitación o no del carnet Miguel ángel Rizzotti, Dir. de Seguridad y Prevención, sentenció: “La lic. digital no es suficiente para conducir en Córdoba”. Así, aclaró que la licencia nacional de conducir digital es solo COMPLEMENTARIA a la licencia de conducir en formato físico, es decir que “no la reemplaza”. Sobre los insultos por parte de la policía, aclaró que la investigación le compete al Tribubal de Conducta.El Doce Tv