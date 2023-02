Haz frente a los problemas, Aries, rehuyéndolos no conseguirás resolverlos. Puedes afrontar cualquier reto, Tauro, acéptalo y tus ganancias aumentarán. Fingir que no tienes interés en alguien, Géminis, te dará resultado si no lo prolongas demasiado. Da un paso adelante en tu relación, Cáncer, no lo dejes en algo informal. Confía en tu capacidad para conquistar a quien te propongas, Leo, hoy gozas de protección astral extra en este terreno. Cuando una relación se toma como un contrato, Virgo, tiene muchas posibilidades de irse al garete. Si te llega una propuesta de trabajo, Libra, acepta. Estás dejando de lado a alguien que te quiere de verdad, Escorpio, no dejes que se te escape. Si alguien intenta tirar por los suelos tus ilusiones, Sagitario, bórrale e tu agenda. Fíjate en quien sabe más que tú, Capricornio, para aprender, no para sentirte insignificante. Si pasas por un momento sentimental complicado, Acuario, presta atención a las señales. El amor te trae de cabeza, Piscis, céntrate porque con puedes cometer errores en el trabajo.

Aries

A veces eres una pura contradicción, Aries. Tan segura que estás a diario en lo que se refiere a tu trabajo y tus proyectos y tan insegura que a veces te muestras ante los problemas, creyendo que no podrás superarlos, como te pasa hoy mismo. Nada más lejos de la realidad. Si hoy estás preocupada por algún problema, hazle frente, no lo rehúyas ni te cruces de brazos. Haz caso a diario de tu intuición porque te dará la clave. Tampoco lo veas de forma global, empieza por el principio y ve superando etapas. Verás como al final el problema se evapora Si estás necesitando hoy algún dinero para hacer frente a pagos imprevistos o muy elevados, Aries, piensa en vender algunas de las cosas que tienes que ya no te sirven. Será una buena solución.

Tauro

Evita hoy caer en el error de ver cualquier situación por la parte negativa, Tauro, una tendencia que últimamente tienes a diario. Es posible que a lo largo del día de hoy te sientas agobiada por algún problema que puede surgir en tu trabajo. Lo percibes como una amenaza cuando en realidad tienes la capacidad de superarlo sin complicaciones. Demuestra ahora tu ingenio y tu creatividad y, sobre todo, no te cargues con responsabilidades que no te corresponden. Que cada palo aguante su vela. Te puede llegar también hoy una propuesta de las irrechazables. Has de estar convencida de que puedes afrontar el reto, porque así es, Tauro. Además se trata de un asunto muy estimulante porque el tema te apasiona y también porque supondría un incremento notable a diario en tus ganancias. Adiós a los problemas financieros.

Géminis

No te sorprendas si hoy no llegas a todo en el trabajo, Géminis. Es posible que sin darte cuenta estés nadando contra corriente a diario en el terreno laboral. Y esto puede afectar al buen ritmo del trabajo en equipo. Escucha más las opiniones de los demás, en especial si ves que eres la única persona que piensa distinto. Ahora es un momento para dejarte dirigir. En el aspecto sentimental, hoy puedes vivir un intenso momento en el amor. Pueden pedirte compromiso o incluso formar una familia. Prepárate para ese instante que recordarás a diario. Si todavía estás sola, Géminis, es posible que te hayas fijado en una persona pero estés haciendo ver que no te interesa. Vale que es una táctica para crear interés, pero reacciona antes de que empiece a mirar hacia otro lado.

Cáncer

Hoy, Cáncer, tienes que hacerte el propósito de cambiar tu estilo de vida, que a diario es muy sedentario. Tienes mes y medio, hasta Semana Santa, para recuperar la forma. Proponte en serio el tema del ejercicio, si te aburre el gimnasio, opta por el baile en cualquier modalidad, pero ¡muévete! Y también deberías incluir más fruta y verdura en tu dieta y menos alimentos procesados. Esta pesadez de cuerpo y mente que experimentas a diario se solucionaría rápidamente. Si en estos momentos estás conociendo a alguien, ve pensando hoy en la posibilidad de avanzar en esta relación, romántica Cáncer. No dejes la puerta abierta a que él pueda salir con otra persona porque entre vosotros no hay todavía nada serio. Corres un riesgo importante de arrepentirte más adelante por no haberle dado el lugar que merece.

Leo

Últimamente te sientes a diario bastante insegura en el aspecto sentimental, Leo, pero es casi seguro que no te das ni cuenta de ello. Podría ser por esta causa que no acabas de encontrar a una persona dispuesta a compartir la vida contigo. No es que no hayas dado con ella, es que cuando sale la oportunidad tú te asustas y te echas atrás. Has de confiar más en tu capacidad para conquistar y seducir a quien te propongas y en lo que puedes dar a diario en una relación. Si eres de las Leo que tiene pareja pero no te atreves a dar un paso más, hoy es el día más apropiado porque la protección astral te asegura que la respuesta será positiva. Claro que tú has de poner también de tu parte. Sabes cómo hacerlo, aunque creas que no.

Virgo

El amor está ahora estable para ti, Virgo, pero siempre sientes esa indecisión, aunque tu panorama esté ahora a diario mucho mejor que un tiempo atrás. Deberías hacer hoy un esfuerzo por notarlo en lugar de dejarte arrastrar por el “podría ser mejor”. Si tienes diferencias con tu pareja es algo normal. Todas las relaciones atraviesan baches y crisis, pero si se sale de ellas la unión sale fortalecida. Hoy es buen día para hablar tranquilamente con tu media naranja de las cosas que os preocupan a diario, de las que os acercan y de las que os distancian. Llegaréis a un acuerdo pero no intentes poner condiciones ni quieras llevar tú sola la voz cantante, Virgo, cede un poquitín y escucha a tu chico. Cuando una relación se toma como si fuera un contrato tiene muchas posibilidades de irse al garete.

Libra

Hoy empezarás la semana con buen pie, Libra, porque estás pasando por una excelente etapa y puedes hacer lo que te propongas a diario siempre que tengas confianza en ti misma, que andas un poco cojeando en este sentido. También pecas de demasiada buena fe y crees que todo el mundo es de fiar. Por eso alguien de tu entorno te está tomando el pelo y te maneja a su antojo. Abre los ojos y te darás cuenta de lo que está pasando. Hoy mismo corta la relación amistosa con esta persona, no se merece tu confianza, Libra. Un conocido o conocida puede ofrecerte hoy una oportunidad de trabajar a su lado. Se trata de algo que tú dominas y que te puede hacer prosperar a diario. Acepta la oferta porque también supondrá una nueva ilusión en tu vida.

Escorpio

Estás en muy buen momento en el aspecto laboral, Escorpio, aunque no se trata de que dejes de esforzarte a diario. Hoy tendrás la opción de demostrar que eres una persona de recursos, que no se achanta ante las dificultades que puedan aparecer. Tienes ahora una posición privilegiada porque tus méritos son muy apreciados, aunque quizá pueda parecerte que pasas desapercibida. Es momento también de tomarte un tiempo para dedicarlo a reciclarte o a aprender a diario nuevas cosas relacionadas con tu profesión. Empieza una etapa en la que podrás emprender ciertas aventuras profesionales y tendrás la posibilidad de adentrarte en nuevos proyectos, Escorpio. Aprovéchalo porque esto no pasa muy a menudo. Y abre bien los ojos porque estás dejando de lado a alguien que te quiere de verdad. Sé consciente de ello y no dejes que se te escape.

Sagitario

Hoy es el día indicado, Sagitario, para empezar a pensar en algún proyecto de vida que te permita progresar a diario y vivir mejor. Si ya lo tienes, inicia las gestiones para ponerlo en práctica. Luchar por lo que crees te dará tantas satisfacciones que dentro de un tiempo te preguntarás cómo no lo habías hecho antes. Y si encuentras algún obstáculo, como por ejemplo una persona que conoces que te tira por los suelos tus ilusiones, o la dejas de lado y la ignoras, o te enfrentas a ella para decirle que en tu vida sólo decides tú. En el amor, hoy es un buen día, Sagitario, tienes posibilidad de ser muy feliz a diario junto a una persona que hoy te tirará los trastos. Se trata de alguien que no vive cerca de ti pero esto no será problema, lo solucionaréis.

Capricornio

Estás hoy un tanto negativa y además te pasas de modesta, Capricornio. No te das la importancia que tienes en el terreno profesional. Te relacionas a diario con gente que te baja el ánimo. Es importante que te rodees de gente más positiva y que comparta intereses contigo. También tiendes a compararte con personas que nada tienen que ver con tus circunstancias. Si crees que estás en inferioridad, fíjate a diario en quien sabe más que tú, para aprender, no para sentirte insignificante. No decaigas, ¡anímate! Y tampoco dejes que este tema llene todos tus pensamientos, porque estás dejando el capítulo amoroso aparte y esto podría pasarte factura. Cuando estés hoy con tu pareja, Capricornio, no hables todo el tiempo de tus problemas laborales. Vale que le comentes parte de ello, pero deja tiempo para hablar de vuestras cosas.

Acuario

Buen día hoy para lucirte en el área profesional, Acuario. Esforzarse a diario en el trabajo siempre trae beneficios, en especial si ya estás bien considerada por tus superiores como parece que es tu caso. Hoy puedes tener buenas noticias respecto a lo que tienes ahora entre manos. No dejes pasar ninguna oportunidad de promocionarte. En el amor, si estás en pareja, estás en un momento algo complicado pero puede que no lo hayas notado a pesar de las señales que te envía a diario tu ser amado. Algo falla y necesita solución urgente. Puedes arreglarlo. Y si eres una Acuario de corazón solitario, hay alguien que anda loquito por ti y es posible que tú no lo tomes en consideración. Deberías darle una oportunidad hoy mismo, puede que se convierta en alguien esencial en tu vida.

Piscis

Empiezas hoy la semana bastante despistada, Piscis. El amor te trae de cabeza a diario, tanto si estás en pareja como si eres libre como el viento pero te has fijado en alguien que no parece hacerte mucho caso. Relájate un poco y verás que todo lo que te ocurre tiene solución. Concéntrate en tus obligaciones, procura realizar bien tu trabajo a diario porque con la cabeza en las nubes puedes incurrir en algún error. Queda con los amigos, sal con ellos, cítate con alguien para charlar, distrae tu mente todo lo que puedas. No te obsesiones con el tema sentimental. Si te llega una propuesta de cara al próximo fin de semana, no dudes en aceptarla. Te está haciendo falta desconectar y divertirte con tu gente. Te despejará y esto es lo que más necesitas. Deja que tus problemas de amor se resuelvan por inercia.