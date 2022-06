Puedes conocer a alguien muy interesante, Aries, en el ámbito de las actividades deportivas en grupo. Sanea tu economía, Tauro, si organizas bien tu presupuesto incluso podrás ahorrar. Presta más atención a las señales, Géminis, descubre a quienes están por ti. Si tienes pareja, Cáncer, hoy una tercera persona puede tentarte peligrosamente. Ten paciencia y dale tiempo a ese chico que no se decide, Leo, superará sus temores. Mira la vida más positivamente, Virgo, todo a tu alrededor está funcionando. Evita idealizar a la persona con quien estás saliendo, Libra, evitarás así un desengaño. Esa idea de cambio que ronda por tu cabeza, Escorpio, quizá no sea una locura. No es momento para correr riesgos, Sagitario, disfruta de todo lo que has conseguido. Te conviene salir y distraerte, Capricornio, mejorarás tu ánimo y estimularás tu inspiración. Haz caso a tu voz interior, Acuario, aléjate de ese amigo que intuyes no es sincero. Presta mucha atención a lo que ocurre a tu alrededor, Piscis, puedes tener una oportunidad de oro.

Aries

Hoy el trabajo y los temas laborales, quizá alguna posibilidad de nuevo empleo, Aries, convertirán para ti este lunes en un día de lo más movidito, diferente a lo que estás acostumbrada a diario. Procura salir de casa impecable y con tu versión más positiva puesta. Como un pincel, como suele decirse. Quizá te convoquen a una reunión o a un almuerzo de trabajo. Sacarás de ello muchas conclusiones que te servirán en el futuro. Empieza también a pensar hoy mismo ya muy seriamente en reanudar tus sesiones de ejercicio diario. No te quedes sólo en lo que has estado haciendo hasta ahora, rutinaria Aries. Prueba otras disciplinas a las que podrías apuntarte ya este mismo verano. En el ámbito de los centros deportivos y de las actividades en grupo, te espera una oportunidad de conocer a alguien muy interesante.

Tauro

Decídete desde hoy mismo, Tauro, a poner en orden tus cuentas. Algo te está fallando y por eso a diario el dinero escasea y apenas puedes llegar a fin de mes. Trázate un plan que te permita afrontar tus gastos sin tener que preocuparte. Prioriza las cosas realmente necesarias. Incluso proponte hacer un pequeño ahorro cada mes, aunque ahora te parezca imposible realmente puedes hacerlo. Hoy una amiga de confianza te sugerirá que te renueves un poco. Realmente te iría muy bien hacerle caso, Tauro. No es necesario gastar grandes sumas en ello, sólo dedicarte un poco de tiempo. Esto te subirá la moral a diario sin duda. En el terreno sentimental, estás esperando que él dé un paso adelante en la relación. Lo bueno del caso es que tu amor está esperando lo mismo. No tengas prejuicios y hazlo tú.

Géminis

Estabas pensando en establecerte por tu cuenta o en encontrar un trabajo que te dé más satisfacciones, Géminis, y hoy una persona a la que tienes en gran consideración te ofrecerá algo que puede interesarte. Aunque no sea exactamente lo que estabas buscando a diario, es una buena oportunidad. Te irá bien hoy replantearte ciertas cuestiones personales, como por ejemplo prestar más atención a tu físico. Ejercicio y dieta sana te pondrán rápidamente en forma. Esto no sólo influye en tu aspecto y en tu salud, también mejora tu actitud mental y te ayuda a liberarte del estrés, agobiada Géminis. En el amor, si estás sola y desearías tener a alguien a tu lado, tienes donde elegir, pero no estás atenta a las señales que te llegan a diario. Abre los ojos y descubre quién está por ti.

Cáncer

Si todavía no estás de vacaciones, Cáncer, hoy puedes tener una jornada laboral un tanto estresante. El trabajo te parecerá que se multiplica y también puede haber cambios que afectarán a tu quehacer diario. Acéptalo como algo normal, que supondrá progreso para todos. Procura adaptarte lo antes posible y mantener una actitud positiva. En el terreno sentimental, si estás saliendo con alguien desde hace poco, parece que no andáis en la misma onda. Quizá tú buscas algo serio y él no está por la labor de ser constante a diario. Acláralo o te expones a perder el tiempo y llevarte un disgusto. Y si eres de las Cáncer que está en una relación de largo recorrido, hoy una tercera persona puede tentarte. Es alguien que te atrae mucho, pero antes de dar el paso, recuerda tu compromiso.

Leo

Te interesa mucho hoy, Leo, observar la forma de trabajar de algunas personas que tienes a tu alrededor en el ámbito laboral. Sacarás muchas conclusiones y mejorarás tu rendimiento a diario. Esto no quiere decir que les imites, no será necesario, te llegarán muchas ideas para mejorar la organización y la dinámica y esto será muy positivo para tu avance profesional. Hoy puede ser para ti, Leo, un día de gastos imprevistos. Tal vez una avería desequilibrará tu presupuesto diario. Es probable que tengas que ajustarte el cinturón. En el ámbito sentimental, si estas viéndote con alguien que no se decide a dar el paso, probablemente es por una mala experiencia anterior. No le presiones, pero intenta sacar el tema a conversación y darle la confianza que necesita. Además, si te interesa, ten un poco de paciencia.

Virgo

Quizá hoy te enfrentes con poco ánimo al trabajo, Virgo. Procura centrar tu atención en este tema y no te distraigas con otras cosas, aparca tus problemas en la puerta o no conseguirás sacarte de encima lo que tienes que hacer. Si sientes a diario que no estás en tu mejor momento, puede ser a causa de un problema con tu pareja. Tienes la impresión de que lo vuestro se ha enfriado y te sientes incapaz de hacer nada para resolverlo. Quizá crees que ya nada vale la pena, descorazonada Virgo. Sin embargo, se trata sólo de tu percepción. Es tu bajo estado de ánimo el que te hace ver las cosas bajo este prisma tan pesimista. No has de hacer nada para mejorar tu relación, sino levantar tu moral y luchar a diario para sobreponerte a este estado.

Libra

Estás esperando que se reconozca toda la labor que has desarrollado a diario en los últimos tiempos, Libra, pero ese momento no acaba de llegar. Tus expectativas no se están haciendo realidad. Quizá es hora de ver las cosas como son realmente y no como tú querrías que fueran. Hoy piénsalo bien y si ves que tus aspiraciones no van a cumplirse, busca en otros lugares donde tu talento y tu capacidad sean más apreciados. Hoy podrías descubrir que una persona en la que has confiado a diario, ha jugado a tres bandas. Aunque te sientas dolida, Libra, intenta superar este episodio lo antes posible. Es mejor que lo hayas descubierto. En el ámbito sentimental, si en estos momentos estás empezando a salir con alguien, no caigas en el error de idealizarle. Procura verle tal como es o acabarás desilusionándote.

Escorpio

Tienes que valorar más las cosas sencillas de la vida, Escorpio. A diario al tomar decisiones, en especial en el ámbito laboral, te inclinas por lo material, lo que te hará ganar más dinero. Así no vas a conseguir sentirte bien, es mejor que valores más otros aspectos. Si está rondando hoy por tu cabeza probar en otro campo, no deseches la idea como si fuera una locura, tal vez es lo que estás necesitando para sentirte realizada. En el terreno sentimental quizá te está pasando un poco lo mismo a diario. Parece que tu pareja no está satisfecha aunque le llenes de regalos. Tal vez te iría mejor demostrarle cuanto le quieres con pequeños gestos o detalles sin valor económico, pero llenos de amor, Escorpio. Prueba hoy mismo, llévale este atardecer a pasear a ese lugar de la ciudad que le encanta.

Sagitario

Hoy alguien que sabe utilizar muy bien las palabras y los argumentos, Sagitario, es probable que te proponga que participes en un proyecto que resulta ilusionante. Piénsalo bien porque puede habértelo adornado mucho y podrías perder tiempo y dinero. Ahora no necesitas correr riesgos, tienes un trabajo estable que te proporciona lo que necesitas a diario y te sientes cómoda en él. Además estás muy valorada profesionalmente. Ya llegará el momento de avanzar y tal vez de arriesgarse, pero ahora disfruta de lo que has conseguido. A nivel amoroso, tu pareja está quejosa porque que le prestas poca atención, Sagitario, aunque en realidad no es así, sino todo lo contrario. Es él quien no te presta la atención que mereces. Piensa bien si quieres convertirte en una madre protectora o simplemente ser su pareja en igualdad de condiciones.

Capricornio

Una persona muy cercana, tal vez tu mejor amiga, Capricornio, hoy te propondrá pasar el próximo fin de semana juntas. Acepta la propuesta y que no te eche atrás pensar que no puedes gastar dinero tontamente porque lo necesitas a diario. No será una cantidad relevante y vale la pena que hagas esta inversión porque necesitas estimular tu mente y tu creatividad, y no hay forma mejor de hacerlo. Esta salida será muy beneficiosa para ti. Además te conviene distraerte porque tiendes a la tristeza y la nostalgia, Capricornio. Esto te impide disfrutar de todo lo bueno que te rodea a diario y anula tu inspiración. Tampoco aprecias demasiado la solidez de tu relación sentimental. Tienes a tu lado a una persona fantástica, pero no le prestas la atención que deberías. Hazlo o él pensará que no te importa.

Acuario

Hoy, Acuario, tal vez tengas que defender una cuestión monetaria relacionada con el trabajo. Es probable que tus cuentas no cuadren con una liquidación de comisiones o de atrasos que te tendrían que liquidar. No te quedes callada y pide explicaciones, pero utiliza tus dotes de negociadora y tu talento diplomático, no sólo hoy sino también a diario. Es buen momento para pensar en incrementar tus conocimientos en el área que te desenvuelves. Podrás mejorar tu situación actual. Entre tus amigos hay alguien que no es sincero. Hoy una llamada o un mensaje te pondrá sobre aviso, pero tu sexto sentido ya te ha hecho sospechar que esta persona te toma el pelo a diario, Acuario. Haz caso de tu intuición. En el terreno amoroso, esfuérzate por poner un poco más de chispa a tu relación.

Piscis

Te encontrarás hoy con un montón de trabajo, muchas cosas para resolver y muy poco tiempo para ello, Piscis, En el fondo de la cuestión hay falta de organización. Intenta que en el futuro no te vuelva a pasar porque a diario malgastas tus energías tontamente. Es posible que te hayas columpiado un poco y ahora te ves frente a la realidad. Pero no dejes que estas preocupaciones te impidan ver a diario una importante oportunidad que puedes tener delante de tus ojos. Presta mucha atención a todo lo que ocurra a tu alrededor en el día de hoy, intuitiva Piscis. Procura captar las señales. Es momento de buenos propósitos, pero esto no incluye seguir la dieta de tu amiga. Si quieres perder unos kilitos, acude a un profesional y sigue una dieta personalizada o, simplemente, empieza a comer más sano.