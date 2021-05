Aries

Sentará bien un cambio de imagen, es el momento. También lo es para planificar bien la economía del hogar para no llevarse sorpresas después. Paciencia en el trabajo, esperar, hoy no, pero pronto vendrán cambios positivos. Una opción para desarrollarte en un área que no manejas bien llegará el día de hoy, lo que te hará tener que estudiar un poco sobre un tema que conoces poco, no dejes que se pase esta oportunidad de aprender más. En cuestiones de amor será una jornada de mucha fantasía e idealismo, a no extrañarse, es motivado por la influencia de los astros. Para no hacer enojar a la pareja, quien la tenga, deberían mostrarse menos egoísta y escucharla un poco más. Con diálogo se podrá conseguir mucho más de lo que se piensa. No olvidar que la salud tiene mucha importancia, intenten cuidarse un poco.

Consejo del día: No creas todo lo que otros dicen, muchas veces las personas mienten o hablan sin saber realmente lo que están diciendo.

Color: verde

Número de la suerte: 12

Tauro

El éxito en el trabajo hace que se ganen algunas enemistades. Para que el día sea completo, evitar prejuzgar a las personas, así te irá mejor en las tareas y en la vida en general. Estás postergando demasiado tus deseos y estás comenzando a explorar opciones que no te están aportando, dejando de lado así las que te sirven de verdad para avanzar en concretar tus sueños y metas. Podrían llegar unos momentos inolvidables durante este día, gracias a su pareja. Sería bueno dedicar unas horitas a la estética y al cuidado del cuerpo. Hoy comienzan a resolverse unos problemas económicos pendientes. Hay que cuidar más la espalda, podría dar algún problema en el futuro.

Consejo del día: Un buen día para meditar y para pensar bien las cosas que estás haciendo y lo pasos que estás dando para lograr tus objetivos.

Color: amarillo

Número de la suerte: 5

Géminis

En el trabajo se enfrentarán a sus jefes por una injusticia, pero control por favor, porque las consecuencias podrían ser muy negativas. Podrían surgir retrasos e imprevistos con el dinero, cuidado. Noticias de un antiguo amor que le harán muy feliz. No te dejes llevar por las apariencias y no juzgue tan deprisa a la gente. Un cambio de casa te irá muy bien, aunque quizás deba esperar un poco más. No dejes que las experiencias pasadas te pasen la cuenta en el amor, puedes terminar destruyendo una posible relación que estás comenzando ahora y que será muy buen si te dejas llevar por tu corazón y por lo que sientes ahora. Durante estos días la salud estará protegida por los astros. Practicar un poco de deporte y empezar a sentirte más a gusto, vendría bien para el día de hoy.

Consejo del día: Tienes que preocuparte más por los efectos de los malos hábitos en tu alimentación.

Color: turquesa

Número de la suerte: 33

Cáncer

De la única manera que el trabajo será rendidor es con una agenda organizada. Pueden surgir gastos imprevistos este día. Y también se va a presentar una buena ocasión en el terreno laboral, no la pierdan. Proyectos nuevos que ayudarán en las tareas. En el amor, la pareja será muy romántica y estará muy pendiente y comprensiva con sus preocupaciones. Relájese. Pero tanto la pareja como la familia necesitan que les haga más caso, no los desatienda. Buen momento para amar y Cáncer lo sabe, puede que estés experimentando ciertas dudas con respecto a este tema, pero no dejes que te afecten los miedo generados por las inseguridades. Tienes todo para entregar amor a quien está a tu lado o a quien estás recién conociendo, no entregues todo de una vez, ve con más calma para no asustar a la otra persona antes de tiempo. Buen momento física y mentalmente, disfrute lo que pueda. En la salud, conviene cambiar la dieta para depurar tu organismo.

Consejo del día: debes comenzar a prestar atención a las señales obvias que alguien te está enviando.

Color: rojo

Número de la suerte: 19

Leo

Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir. Quizá te surja un problema imprevisto en el trabajo, pero podrás solucionarlo sin problemas. Tendrá que ajustar sus cuentas, pero no debe pedir dinero prestado. Si reduce un poco sus gastos, va a poder tener una buena situación. En el amor, la relación no está en su mejor momento, pero es algo que se puede arreglar. Podría tener un encuentro con alguien del pasado que vive fuera. El amor está en un punto muy alto, todo se debe a que has tomado las decisiones correctas, si crees que esta parte no es importante en tu vida y que debes darle más importancia a tus estudios o trabajo, puede que estés en un error, un sabio consejo es siempre enamorarte o amar cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo, no le niegues la entrada a alguien que quiere estar contigo y que también sabes que te gusta. Quizá tu familia no apruebe sus decisiones sentimentales, estará todo bien. El hogar es el sitio perfecto donde descansar de la rutina. Evitar el estrés.

Consejo del día: Tu relación tiene un bonito futuro pero si continúas con esa actitud tan necia, la terminarás arruinando.

Color: violeta

Número de la suerte: 22

Virgo

No te siente con muchas ganas de trabajar, estás posponiendo tus tareas. Han puesto demasiadas esperanzas en un dinero que todavía tardará en llegar. Si organizan mejor sus cuentas, podrán permitirse un gasto extra para satisfacción propia. Tendrán el respeto de todos en el trabajo por haber hecho las cosas bien. Si estás en busca de nuevos proyectos para desempeñarte, no dejes de intentar con esa vieja idea que tuviste hace algún tiempo, podría ser el momento de ponerla en práctica y formar tu propio negocio, busca apoyo monetario en terceros, te irá muy bien. En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, disfruten el momento. Si están pensando en mudarse o en hacer reformas serias, les irá bien. Este es un buen momento para hacer un balance de su vida sentimental. Tienen una buena etapa en lo amoroso, están muy seductores y conquistadores. Relajarse con música es una buena decisión.

Consejo del día: Necesitas comenzar a cuidar mejor de tu dinero.

Color: azul

Número de la suerte: 11

Libra

No agobiarse en el trabajo y tener más confianza en sí mismos, no irá mal. Toma la opción de formar parte de un grupo de trabajo el día de hoy, es importante que si estás muy acostumbrado a realizar tu trabajo o estudio en solitario siempre tienes que estar en contacto con otras personas y no perder esa costumbre, las opiniones y las ideas de los demás pueden hacerte crecer de formas que no te imaginas, por lo que debes aprender a ser más receptivo con lo que los demás tienen para entregarte, recuerda que todos tenemos algo que entregar y algo que recibir, de eso se trata la comunicación y la entrega en las labores diarias. Parece que algunos virgo han conseguido algo que esperaban y, si no es así, pronto lo harán. Empieza una etapa de gran actividad profesional. El carisma será la clave de las relaciones personales, que marcharán muy bien. En el amor, eviten las discusiones sin sentido con la pareja, procuren relajarse un poco. La familia estará pendiente. Tendrán que apoyar a los hijos si los tienen, ahora mismo lo necesitan. La música sería una terapia excelente para desconectar. Para la buena salud, viene bien un pequeño descanso y el organismo lo agradecerá. Si empiezan una dieta de adelgazamiento, que sea bajo vigilancia médica. Cuidado con el estrés.

Consejo del día: Libra tiene todas las cartas a su favor en este día, es importante las juegues bien.

Color: dorado

Número de la suerte: 45

Escorpio

Hoy hay que gastar algo de dinero en renovarse y cuidarse. Conviene ahorrar, no salir a comprar lo primero que se les antoje. En el trabajo los puede perjudicar un exceso de testarudez, sean tolerantes. Esas dotes de comunicación influyen positivamente en la profesión, no olviden aprovecharlas. No tengas temor a tomar ese nuevo camino que se está abriendo paso ante tus ojos, es probable que temas a lo desconocido, pero ya estás en el momento de tu vida donde estos miedos debieran estar pasando, recuerda que quien no se atreve a cruzar el río, aunque sea turbulento, jamás llegará al otro lado. Las dudas marcarán el día, necesitan organizar agenda para no agobiarse. Estando los astros bien posicionados en Virgo cualquier cosa bella que esté alrededor despertará la sensibilidad que los caracteriza. En el amor, la persona menos pensada empieza a cortejar, despertará envidias en más de uno. Ojo con hacerse más problemas que lo necesario. Hay que intentar relajarse y que los nervios no dominen. Procurar ver las cosas desde un lado más positivo.

Consejo del día: Debes comenzar a compartir tus conocimientos con tus compañeros, ya sea de estudio o trabajo, no dejes de hacer esto, no seas egoísta con lo que sabes.

Color: plata

Número de la suerte: 9

Sagitario

Durante este día deberá ser prudente con el dinero, no derrochar. En este momento hay que cuidar los ahorros, controlarse. Después de tantos esfuerzos no se puede tirar ahora por la borda todo lo que se ha conseguido, paciencia. Con esfuerzo y fe en el trabajo podrá conseguir todo lo que quiere. No te llenes de exceso de trabajo, es probable que estés cayendo en esto solo por dar una mejor impresión, pero debes recordar que es mucho más productivo que te enfoques en algunas tareas primero, para que las saques de mejor manera y así obtener mejores resultados. Será muy sencillo escuchar a los demás, podrá al mismo tiempo hablar y enamorar con sus palabras, desprenderá optimismo. Con paciencia llegarán los frutos, los esfuerzos no serán en vano. En temas de amor, es un día en alza y de conquistas interesantes. Cuidar más las comidas y el descanso, para recuperar energía y salud.

Consejo del día: No acumules estrés durante el día, trata de saltar esto con una rutina de ejercicios, siempre busca maneras sanas de botar la ansiedad.

Color: anaranjado

Número de la suerte: 7

Capricornio

Los amigos se convertirán en grandes consejeros, vivir con ellos todas las experiencias que se puedan será muy provechoso. Para sacar más provecho en el trabajo, lo ideal es estar más centrado en él. No es conveniente para nada ser espléndido, hay que ser consecuente con las decisiones económicas. Habrá buenos y divertidos momentos con amigos. Será un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto, será hoy todo muy cordial. Tienes que pensar seriamente en la actitud que has estado tomando frente a la persona de tu interés, es probable que no le estés dando el espacio que se merece y se esté alejando de ti, no lo notarás en un principio, pero comenzarás a ver las señales de este alejamiento de a poco, actúa antes que sea tarde. No entrar en polémicas en temas de amor y relajar la tensión, así todo funcionará correctamente. Momento perfecto consigo mismo, aprovechar para disfrutar. Cabe la posibilidad de que una discusión sin mucho sentido fastidie algo el día, no darle mucha importancia y pasará.

Consejo del día: Ten cuidado, no descargues tus frustraciones en la persona que amas

Color: celeste

Número de la suerte: 4

Acuario

Las exigencias del trabajo dan la desagradable sensación de agobio, intente no desbordarse. Puede que tengan que hacer algún gasto relacionado con el coche, paciencia. No es mala época para ir de compras o invertir algún dinero. No dejes de esforzarte por las cosas que quieres, tienes grandes cosas por conseguir. Recibirás una felicitación de alguien muy importante para ti con respecto a tu desempeño laboral, lo que podría traducirse en un bono que has estado esperando por largo tiempo. En el amor, puede que se dejen arrastrar por la pasión más arrebatadora y la búsqueda del placer a toda costa, cuidado con las fantasías. Hoy es preferible no tener ningún sobresalto, mantener las rutinas que serán las que le darán seguridad y bienestar. El hogar será hoy un verdadero refugio, aprovechar para recargar energías suficientes para poder afrontar los retos pendientes. Si existen molestias, serán de origen nervioso, la solución está en relajarse más, la previsión en la salud es la mejor manera de estar sano, cuidado.

Consejo del día: A la hora de evaluar posibles reconciliaciones con familiares de los que se habían distanciado es recomendable evaluar bien las cosas para no alterar la armonía reinante.

Color: rosa

Número de la suerte: 7

Piscis

Cabe la posibilidad de emprender algún estudio interesante, aunque puede ser algo que nuevo, no experimentado anteriormente. No es el mejor momento de cambiar de trabajo, ahora. Necesitas concentrarte más en el trabajo que estás realizando, es probable que cometas un error el día de hoy y que te lo hagan saber no de muy buena forma, podría ser que tus superiores te den una amonestación que te dolerá un poco en lo económico, intenta evitar esta situación, tienes la posibilidad de hacerlo. Los astros influyen positivamente, para ser una persona más serena y justa de lo habitual en el amor. Ponerse en el lugar del otro hará que su relación fluya. Si piensan realizar ciertos cambios, deja las cosas como están, sería demasiado arriesgado. Actuar según criterio propio y no dejarse influenciar será una gran decisión para este día, y sin olvidarse de ser más positivo, seguramente todo en general saldrá mucho mejor.

Consejo del día: No dejes que tu gran ímpetu te lleve a tomar decisiones equivocadas y comienza a delegar obligaciones y tareas a otros.

Color: púrpura

Número de la suerte: 5