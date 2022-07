Una salida romántica con tu chico, Aries, os sentará de maravilla a ambos. No es que tu relación esté fallando, Tauro, es que no tenéis buena comunicación. Presta atención a lo que se habla a tu alrededor, Géminis, será muy inspirador para ti. Sal esta noche con tus amigos, Cáncer, pero integra en el grupo a tu pretendiente. Estás a un paso de entrar en una etapa maravillosa, Leo, convéncete de que es cierto. Podrías encontrar hoy a tu alma gemela, Virgo, y no todo el mundo tiene la suerte de dar con ella. Cuando veas que algo no está hecho para ti, Libra, cambia de rumbo sin demora. Necesitas volver a ilusionarte con lo que haces, Escorpio, y también poner chispa a tu relación. Prepárate para una sorpresa en el ámbito sentimental, Sagitario, te gustará. Las diferencias con tu chico tienen solución, Capricornio, sólo tenéis que hablar más. Excelente día si trabajas en temas comerciales, Piscis, se acerca una etapa de prosperidad.

Aries

Hoy las cuestiones económicas tendrán mucha importancia en todos los ámbitos de tu vida, luchadora Aries. Quizá recibas un plus por un trabajo realizado o puede que alguien te proponga ganar un dinero con una actividad extra. Es un buen momento para revisar tus cuentas bancarias y reorganizar tu presupuesto diario. Si te llegan cobros desmedidos de servicios normales del hogar, no dudes en reclamar por la vía establecida. En el capítulo social, alguien a quien has conocido recientemente puede pedirte que le prestes una pequeña cantidad de dinero. Si accedes a su petición, corres el riesgo de no recuperarlo, generosa Aries. En el amor, hoy tu pareja puede proponerte una salida romántica. Os irá de maravilla pero no necesitáis gastar mucho, a diario os sobra y os basta con vuestro amor. Ciertas cosas no tienen precio.

Tauro

Se te presentan hoy buenas opciones para hacer cambios en el terreno profesional. Tauro, aunque esto no significa que por cambiar vayas a progresar rápidamente, pero puede haber una notable mejora en las condiciones laborales. Piénsalo bien a diario antes de decidir. No te quedes sólo con la primera impresión, profundiza. Estás también en un buen momento de relación social. Si hoy recibes una llamada para acudir junto a alguien que te necesita busca tiempo para hacerlo. En el terreno sentimental, te está fallando a diario la comunicación con la persona que está a tu lado, Tauro. Esto te crea inseguridad respecto a sus sentimientos, pero a tu chico le está sucediendo algo parecido. Hoy necesitáis hablar largo y tendido para alejar esos fantasmas que pueden hacer un daño irreversible a vuestra relación. Tenéis que mejorar vuestra comunicación.

Géminis

Prepárate, Géminis, para afrontar hoy un día de intenso trabajo y también quizá ciertas complicaciones con tu entorno laboral. A diario tienes la fuerza necesaria para hacer frente a todo ello, aunque quizá acabes con un agotamiento de aúpa. Si estabas pensando en reivindicar tu labor, éste es un buen momento para hacerlo, te escucharán. Y si estás al frente de un negocio propio, hoy puede surgir una idea que multiplique tus beneficios, creativa Géminis. Presta atención a diario a las conversaciones que se producen a tu alrededor, porque pueden inspirarte. Y aunque estés muy liada, si tienes pareja recuerda que el amor necesita tiempo para compartir. Si quieres que vuestra relación siga funcionando, presta más atención a quien está a tu lado porque a veces parece que pasas bastante de lo que él piensa o desea.

Cáncer

Por tu carácter emotivo, Cáncer, necesitas volver de vez en cuando, incluso a diario, a los orígenes, recordar todo aquello que influyó en tu vida, personas, paisajes, situaciones… Te sirve como ejercicio para aclarar ideas y conocerte mejor, saber lo que quieres y por qué lo quieres. Es uno de tus grandes valores y hoy es un momento idóneo para ello. Aprovecha este fin de semana que hoy empieza para recorrer tus lugares favoritos, tanto los recientes y los que quizá visitas a diario, como los de tu infancia o adolescencia, emocional Cáncer. Te sentará de maravilla. Si hoy has de elegir entre dos propuestas para salir esta noche, con los amigos o con alguien a quien estás conociendo, elige la segunda o intégrala en la primera. Es una buena solución y probablemente lo pasarás en grande.

Leo

Tendrás hoy mismo la oportunidad de prosperar, creativa Leo, de lograr avanzar en el terreno profesional, tal como esperabas, pero has de seguir esforzándote a diario para ello. Si ahora te relajas puede que otros recojan los frutos de tu trabajo de tanto tiempo. Está en tus manos luchar o dejar que tu recompensa se escape. Estás demasiado nerviosa y no ves las cosas con claridad, Leo, sin embargo, estás a un paso de entrar en una maravillosa etapa de tu vida. Sólo falta que te convenzas de que es cierto y empieces a tomar a diario las decisiones necesarias. En el ámbito sentimental, si en estos momentos te encuentras sola, no creas que no existen oportunidades para ti. Dentro de muy poco, tal vez hoy mismo, llegará a tu vida un amor que será tal como imaginas.

Virgo

No dejes pasar el día de hoy sin pasar página de esos temas que a diario ocupan demasiado espacio en tu mente, Virgo. Convéncete de que es mejor pensar en lo bueno que todavía está por llegar. Si tus energías están dirigidas a ello lograrás hacerlo posible. Últimamente tiendes a la nostalgia, a lo que pudo haber sido y no fue, algo que te puede perjudicar enormemente a diario. Si hoy alguien de confianza te pide un préstamo, no seas tacaña y ayuda en lo que puedas. Realmente esta persona está pasando por un apuro serio y lo necesita. En el terreno sentimental, sea cual sea tu situación, Virgo, te cruzarás con una persona que te impactará. Puede que sea tu alma gemela y ya sabes que no todo el mundo tiene la suerte de encontrarla.

Libra

Convéncete hoy de que cuando algo no te gusta o se te hace pesado, lo mejor es explorar en otros terrenos, Libra. A diario aguantas carros y carretas antes de llegar a esta conclusión y por el camino pierdes tu buena disposición, el humor y los ánimos. No esperes tanto cuando veas que algo no está hecho para ti. Reflexiona sobre esto pero hoy disfruta de la jornada porque te espera un buen día en el que gracias a tu talento para la comunicación lograrás que tus ideas y propuestas se impongan, brillante Libra. También podrás ayudar a alguien cercano que está atravesando una crisis. Podrás convencerle de que lo que le pasa no es por algún error que pudiera haber cometido. Conseguirás que supere este sentimiento de culpabilidad y te lo agradecerá a diario.

Escorpio

Si sientes que tu trabajo diario te aburre, Escorpio, párate a pensar qué es lo que ha cambiado para que algo que te ilusionaba hoy lo percibas de este modo. Puede que hayas tenido incluso la posibilidad de cambiar de empleo y la hayas rechazado. Valora los motivos que te hicieron desestimar esta opción. Quizá esta sensación se debe a otros temas de tu vida que no funcionan como desearías y te restan energía. Necesitas volver a ilusionarte con lo que haces y te ayudará a ello ordenar tu espacio de trabajo y organizarte tus tareas de diario. Lo superarás dentro de poco, Escorpio. No dejes que este tema te absorba tanto porque tu pareja hoy podría quejarse por tu falta de atención, pero en realidad lo que quiere decirte es que necesita un poquitín más de pasión.

Sagitario

Hoy, Sagitario, puedes tener noticias acerca de un trabajo que solicitaste y del que casi te habías olvidado. En este tiempo es probable que hayas sabido apreciar mejor lo que ya tienes a diario y ahora te cueste tomar una decisión. No pienses sólo en lo que ganas en el aspecto material, piensa también en tus deseos y en tus sueños. Sobre todo, no actúes por impulso, porque esta tendencia de los últimos días no te beneficia en ningún terreno. Si hoy alguien te hace un comentario sobre algo que no haces bien, tómalo como una enseñanza, no como una crítica o una censura, y no reacciones de una forma airada, Sagitario, te lo dicen por tu bien. Sentimentalmente, la vida te tiene preparada una sorpresa, pronto llegará algo muy distinto a lo que has vivido a diario hasta ahora.

Capricornio

Aunque a diario tengas muchas ganas de lanzarte y cambiar ciertas cosas que no te gustan nada de tu alrededor, Capricornio, es mejor que esperes y reflexiones. No te conviene ahora dar un giro radical a tu vida. Aunque hoy estés al borde de un ataque de nervios, has de tomártelo con calma y procurar relajarte. Quizá algunas novedades en el trabajo te han hecho sentir desbordada, pero se trata sólo de un bache que pronto pasará. Hoy intenta descansar al máximo y no trasnochar. Si quieres salir espera a mañana, Capricornio. En el terreno sentimental, aunque tengas diferencias con tu chico a diario esto no significa que haya amenaza de ruptura. Muchas cosas de las que os ocurren y en las que no estáis de acuerdo tienen solución. Sólo falta que os sentéis a hablar.

Acuario

Si prestas atención hoy a lo que se dice a tu alrededor, Acuario, podrás enterarte de que se busca una persona de tus características para participar en un importante proyecto. Aunque no tengas un contacto directo con esta empresa o sociedad, recursos para poder contactar no te faltan. Hazlo sin demora. Líbrate de esa modestia sin sentido que te invade a diario y empieza a dar los pasos necesarios, entre ellos preparar tu presentación. Es importante que te valores más, inteligente Acuario, y que seas la primera en creer en tu talento. Haz caso a diario de la gente que te rodea, que te ha dicho mil veces lo mucho que vales. Eres brillante pero no acabas de creértelo. En el amor hoy también pueden surgirte grandes planes para un futuro muy próximo. Disfruta del momento.

Piscis

Hoy una persona cercana, soñadora Piscis, te hablará de un proyecto que te hará tener otra perspectiva sobre muchos aspectos de tu vida. Te vendrá de maravilla a diario porque te abrirá la mente a nuevos horizontes. Se acerca una etapa de prosperidad y quizá tenga que ver con esta nueva visión que descubrirás ahora. Excelente día para quienes desarrollen actividades relacionadas con el comercio. Se avecinan grandes beneficios y señalarán el inicio de un nuevo ciclo para ti. En el amor, sentimental Piscis, si quieres triunfar lo primero es recuperar la confianza en ti misma y aumentar tu seguridad a diario en lo que haces y en quien pones la mirada. ¡Claro que puedes equivocarte!, no más que todo el mundo, pero la vida está hecha de aciertos y errores. Si sabes aprender de los últimos lograrás ser feliz.