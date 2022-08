Estás en un buen momento par tomar decisiones, Aries, haz caso de tu voz interior. Si te llaman para algo de trabajo, Tauro, acude sin falta, aunque estés de vacaciones. Dedica hoy la tarde a ir de compras, Géminis, renueva tu imagen para la próxima temporada. Si se te ponen las cosas cuesta arriba, Cáncer, es por tus inseguridades. Corta hoy mismo las amarras con el pasado, Leo, tu actual relación funcionará mejor. Ese bache emocional que atraviesas, Virgo, es momentáneo. Recuerda que en la pareja el cariño y la ternura son muy importantes, Libra, igual que la pasión. Antes de echar una canita al aire, Escorpio, piensa bien en el riesgo que supone. No pretendas estar en todas partes, Sagitario, ni ayudar a todo el mundo. Buenos momentos en el terreno sentimental, Capricornio, las cosas marchan muy bien. Si hoy tu chico te propone iros a vivir juntos, Acuario, no lo estropees con preguntas tontas, vívelo a tope. Echa un vistazo al pasado, Piscis, pero sólo para no volver a caer en los mismos errores.

Aries

Hoy alguien te puede proponer participar en un negocio, Aries, pero si te da mala espina, por muy convincentes que sean los argumentos, no aceptes. Confía a diario en tu intuición. Y no cedas por mucho que insista o que te mejore las condiciones. Puede que se moleste pero no habrás perdido gran cosa. En tu entorno familiar hay algunas personas que con toda su buena fe te quieren indicar a diario el camino que has de seguir. No sigas sus consejos ahora porque no son acertados, tienen una visión equivocada de las cosas y las circunstancias. Hoy y en cualquier momento, atiende lo que te dice el corazón, Aries, en especial en el tema profesional y en el amoroso, en el que, por cierto, estás en un buen momento para empezar a tomar decisiones importantes.

Tauro

Estás dando vueltas y más vueltas a diario a cómo puedes conseguir llegar más arriba y no encuentras respuestas válidas, Tauro. Hoy intenta comprender bien la importancia del trabajo que desarrollas por sí mismo y esto te tiene que dar ya una gran satisfacción. También es importante tener en consideración a diario a las personas que te rodean en este ámbito, tener una buena relación con todo el mundo. Son los dos pilares para conseguir el éxito profesional con el que sueñas. Por otra parte, el trabajo que realizas lo haces muy bien y alguien que valora la calidad quizá te haga pronto una buena oferta, luchadora Tauro. No lo dudes y acepta. Si hoy recibes una invitación para algo relacionado con tu profesión, no dejes de asistir y abre bien los ojos, no vayas a pasar de largo de una oportunidad.

Géminis

Buen día para empezar a hacer algunos cambios en tu comportamiento diario y en la forma que tienes de ver la vida, Géminis. No dejes que nadie se entrometa en este proceso de transformación. Es posible que hoy te llegue un dinero que no esperas. Si es así, empléalo en ti misma, aprovecha para renovar tu imagen y no lo consideres un gasto, sino una inversión. Todo te irá mucho mejor si a diario prestas más atención a tu cuidado personal y tu aspecto. Sal de compras, ve a la peluquería, cambia un poco de estilo y prepara tus “outfits” otoñales, Géminis. Todo ello te levantará el ánimo y recuperarás las ganas de salir con los amigos y divertirte con ellos. Para completar el día, haz una visita sorpresa a la familia. Les dejarás con la boca abierta.

Cáncer

Hoy los astros no te son muy propicios, Cáncer, y te puedes encontrar con ciertas dificultades. Es probable que el trabajo se complique, pero tienes un carácter muy adaptable a todas las situaciones y en lo que otros echarían chispas, tu lo tomarás resignadamente. Esto a diario es muy positivo porque siempre tienes en cuenta a los demás. Posees una gran inteligencia emocional que muchas veces te hace brillar porque te anticipas a los acontecimientos y ayudas a resolver muchos conflictos. Sólo te falta deshacerte de tus miedos e inseguridades que te ponen las cosas cuesta arriba, Cáncer. En el amor la jornada se presenta difícil. Si surge una discusión con tu pareja, no dejes que otros temas te pasen factura en este momento. No vale la pena. El amor ha de estar a diario por encima de todo.

Leo

Estás muy capacitada para el trabajo que realizas y hoy, si te lo propones, podrás destacar, Leo. No dejes pasar esta oportunidad que te dará muchos frutos a diario en el futuro. Hoy coincidirás casualmente con alguien a quien tenías en gran consideración. Un involuntario error tuyo os alejó. Aprovecha para pedirle disculpas y reanudar esta relación rota por una tontería. En el terreno sentimental, aunque no te das cuenta estás demasiado aferrada al pasado, Leo, y éste es el origen de tus problemas actuales. No has acabado de soltar amarras con alguien que fue clave en tu vida, pero que salió hace tiempo de ella. Esto es lo que origina a diario los conflictos con tu actual pareja. Si quieres conservarle a tu lado, corta de raíz con todo lo anterior y hazlo hoy mismo.

Virgo

Hoy, Virgo, podrás darte cuenta de la gran fortaleza interior que tienes aunque estás creyendo todo lo contrario. Quizá te has despertado con cierta nostalgia a causa de algún sueño que te ha traído recuerdos del pasado. No dejes que a diario la tristeza te supere porque caerías en un círculo vicioso del que te resultaría difícil salir. Podrás animarte, ocupa a diario u tiempo y tu mente para que recuperes cuanto antes la alegría y el bienestar. Si en algún momento te sientes agobiada y con ganas de llorar, Virgo, hazlo, pero sólo para liberarte de la tensión. No tienes verdaderos motivos para sentirte deprimida, es sólo un bache momentáneo que pasará rápido. En el amor, puede que las diferencias de diario con tu pareja sean por falta de comunicación. Es más frecuente de lo que crees.

Libra

Necesitas cambiar hoy mismo la forma de enfocar tu trabajo, Libra. Estás pasando por un momento en que has perdido la buena perspectiva que tenías antes a diario. Se te hace un mundo enfrentarte a ciertas cosas, sobre todo si suponen una novedad o si interviene en ellas alguna nueva tecnología. No dejes que esta tontería te impida realizar un trabajo impecable. Eres suficientemente inteligente como para aprender cualquier nueva forma de trabajar. Además los retos son lo tuyo, Libra. Si te lanzas te valorarán más, hoy tendrás ocasión de comprobarlo. Tienes también el don de saber apreciar lo mejor de cada persona. Consérvalo porque a mucha gente le falta esta sensibilidad especial. En el terreno amoroso, si estás en pareja recuerda que a diario el cariño y la ternura son muy importantes, casi en igual medida que la pasión.

Escorpio

La primera medida si quieres alcanzar éxito profesional, Escorpio, es no perder nunca de vista el objetivo que te has propuesto. A diario céntrate y no te vayas por las ramas. Hoy tienes una buena ocasión de dar un paso hacia tu meta. Es un buen momento para ordenar prioridades. Te servirá de mucho y te hará las cosas más fáciles. En el ámbito familiar, hay alguien resentido por tus frecuentes ausencias. Si no puedes visitarles hoy, hazlo mañana sin falta. En el ámbito sentimental, puedes recibir una propuesta para salir esta noche. Si estás en una relación pero estás tentada de aceptar, significa que a diario las cosas no funcionan. Si decides echar una canita al aire quizá ya no puedas recuperar el buen rollo con tu pareja, Escorpio. No te precipites ni cedas al primer impulso. Piénsalo bien.

Sagitario

Estás tan estresada porque a diario quieres hacer demasiadas cosas a la vez, Sagitario. Evita cargar con este exceso de trabajo. Si hoy te sientes muy cansada desde primera hora de la mañana, recuerda que esto lo puedes solucionar haciendo ejercicio. El deporte realizado de la manera correcta y a diario te dará más energía. Ordena tu vida y deja tiempo para otros temas ajenos al mundo laboral. Establece prioridades y convéncete de que no se puede estar en todas partes ni solucionar todos los problemas, sobre todo los ajenos. A partir de ahora procura preocuparte en primer lugar de ti misma y de tu entorno más próximo, Sagitario. Si hoy tu pareja te dice que quiere hablar de los planteamientos de vuestra relación, no te alarmes antes de tiempo. Habla desde el corazón y todo irá bien.

Capricornio

Te espera hoy una novedad en el trabajo y quizá te sorprenda, organizada Capricornio. No te alteres y ponte al corriente de tu nuevo cometido diario. Podrás hacerlo con facilidad. Una persona en quien ya no confiabas demasiado te querrá dar hoy gato por liebre, pero detectarás ciertas señales que te pondrán sobre aviso. También puedes evitar que otra persona con quien te relacionas caiga en esa misma trampa. Si sospechas que puede ocurrir, avísale del riesgo. A nivel sentimental hoy te esperan buenos momentos, Capricornio. Si tenéis una conversación seria tómalo como una señal de que las cosas marchan muy bien entre vosotros y con buena perspectiva de futuro. Es importante que seáis sinceros el uno con el otro y que no obviéis los puntos más conflictivos de vuestra relación. Sólo así podréis solucionarlos.

Acuario

Es absolutamente necesario que hoy estés súper concentrada porque tendrás tendencia a meter la pata, Acuario. Pon mucha atención a lo que tengas entre manos y evita tener un mal rollo, puede que con bronca incluida, con tu jefe. Esto te dejaría con la moral por los suelos y no te interesa para nada. Tampoco permitas que personas que no te conocen bien anden a diario dándote consejos o diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. En el amor tendrás un día más afortunado. Puedes vivir hoy momentos muy especiales con la persona que está a tu lado, Acuario. Tal vez te proponga planes de futuro o que os vayáis a vivir juntos. No lo arruines haciendo preguntas tontas sobre la propuesta. Di que sí y empieza a disfrutar de la felicidad y de todo lo bueno que te sucede.

Piscis

Si hoy quieres evitar caer de nuevo en algún error, Piscis, no olvides ciertas cosas con las que tropezaste en el pasado. Te conviene recordar a diario los momentos en que fallaste, no para obsesionarte con ellos sino para darte cuenta de que te equivocaste y no repetir la mala experiencia. Hoy pasarás un buen rato con una persona a la que no veías desde hace mucho. Aprovecha el momento y disfruta de este tiempo con alguien que te cae muy bien. También hoy es un buen día para sorprender a la familia con una visita inesperada. Hazlo, se lo merecen. En el ámbito sentimental, te sientes muy enamorada de tu pareja pero a veces te asalta la duda sobre si él te corresponde, Piscis. De hecho te lo demuestra a diario pero hoy te sorprenderá con un detalle fantástico.

Fuente: lecturas.com