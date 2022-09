Buen momento para dejar que todo fluya, Aries, el Universo te señalará el camino. Puede surgirte una propuesta de trabajo, Tauro, responde a todas las llamadas. Ese problema económico que tanto te preocupa, Géminis, lograrás solventarlo. Presta mucha atención a quien está a tu lado, Cáncer, quizá te des cuenta de que no es como aparenta. El estrés te está pasando factura, Leo, toma esa decisión cuanto antes y relájate. Alguien precisa de tu ingenio y tus ideas, Virgo, aborda este asunto con diplomacia. No es buen momento para cambios drásticos, Libra, espera algún tiempo. Busca soluciones a tus problemas, Escorpio, no te dejes arrastrar por los sentimientos negativos. Si tienes que decir algo delicado a una persona de tu entorno, Sagitario, hazlo hoy mismo. Si tu chico recela de tu fidelidad, Capricornio, es porque siempre tienes la cabeza en otra parte. Evita a toda costa que alguien se inmiscuya en tus asuntos, Acuario, lo estropearían todo. Hoy, Piscis, te darás cuenta de que no hay que ahogarse en un vaso de agua, que la vida siempre te muestra la solución.

Aries

Es probable, Aries, que hoy estés confundida con un asunto importante que tienes entre manos. Estás dejando de apreciar a diario las cosas que realmente importan en la vida. Este próximo fin de semana aprovecha para reflexionar sobre ello y sobre los pasos que has de dar para salir airosa de esta situación. También cuídate mucho de algunas personas que pululan a tu alrededor. No todo el mundo es bueno ni trae buenas intenciones. Ahora es un buen momento para dejar que fluyan los acontecimientos a diario. El Universo te señalará claramente hoy el camino mejor para ti. Pero recuerda que no has de dejar nunca de soñar, Aries. En el terreno amoroso, si crees que tu chico se columpia bastante cuando toca pagar algo, sé muy sincera o seguirás con la impresión de que te toma el pelo.

Tauro

Responde hoy a todas las llamadas aunque sean de números que no tienes personalizados, Tauro. Te puede llegar por esta vía una buena propuesta laboral. Tendrás también un gasto imprevisto que puede poner en jaque tu fin de semana. Si has sido previsora podrás solventarlo echando mano de tus ahorros de diario, pero si no es así quizá tengas que recurrir a alguien de confianza para que te eche una mano. Si sientes que tienes la necesidad de generar más dinero a diario para poder hacer frente a todos tus gastos, hoy es un buen día para encontrar el medio. Tal vez con algún trabajo secundario o vendiendo las cosas que no te sirven, ingeniosa Tauro. En el ámbito sentimental, si tu chico se muestra inseguro respecto a tus sentimientos hacia él, procura hacerle ver que todo son imaginaciones suyas.

Géminis

No te agobies hoy por un problema económico, de índole doméstica que puede estar preocupándote, Géminis. Quizá tengas que recurrir alguien cercano para resolverlo. Te ayudarán, pero deja claro la fecha en que podrás devolver lo prestado, por ejemplo a fin de mes. Si cumples con tu palabra nunca te darán una negativa en estas cuestiones. Y no renuncies a tus ilusiones de diario por este tropiezo. Si tenías en mente un viaje que te ilusiona, empieza a planear los detalles desde hoy mismo y calcula el dinero que tendrás que ahorrar para que puedas hacerlo realidad en las fechas previstas, todavía lejanas. En el terreno sentimental, si hace poco has terminado una relación, desengañada Géminis, recuerda que no es el fin del mundo y que la vida, con toda seguridad, te dará una nueva oportunidad de amar. ¡Anímate!

Cáncer

Una persona a quien conoces poco busca alguien con tus conocimientos y experiencia para encargarle un tema que podría darte muy buenos resultados a diario, Cáncer. Presta hoy mucha atención a los comentarios que te harán porque mencionarán de refilón este tema. Intenta ponerte en contacto con esta persona y no lo dejes en una mera anécdota. Puede darte prestigio y estabilidad económica. A nivel sentimental, hoy no es buen momento para decisiones y cambios drásticos porque los astros no te son favorables. Tanto para iniciar un relación como si te ha pasado por la cabeza romper con tu pareja, espera unos días cuando estos asuntos estén mejor aspectados, Cáncer. Aprovecha este próximo fin de semana para prestar mucha atención a diario a la persona que está a tu lado, probablemente te darás cuenta de no es tal como aparenta.

Leo

Si te han hecho una propuesta profesional, Leo, no pierdas más tiempo en dar la respuesta y hazlo hoy mismo. Has podido ya pensar sobre ello y analizarlo. Ahora lo único que harás es dar vueltas y más vueltas a diario sobre lo mismo. Conseguirías progresar bastante si aceptas, pero la última palabra la tienes tú. Decide ya hoy y libérate de esas tensiones que van afectando tanto a tu rendimiento como a tu salud. Contracturas en la parte alta de la espalda y alguna jaqueca, tienen mucho que ver con el estrés que te genera tener que tomar esta decisión, Leo. Te queda todavía mucho camino por recorrer, así que libérate a diario de miedos y dudas y sigue adelante. También tienes ahora una buena oportunidad para ser feliz. Necesitas verlo antes de que el tren pase de largo.

Virgo

Presta atención a lo que se habla a tu alrededor hoy, Virgo, porque te enterarás de algún proyecto en el que te interesa integrarte. Se trata de un asunto que requiere ingenio e ideas novedosas como las que suelen rondar por tu cabeza a diario. Pon en marcha tu imaginación y tu creatividad para introducirte en la conversación o para dar a conocer tu potencial, sin que parezca una intromisión indeseada. Es verdad que reúnes todos los requisitos, pero a la gente no les suele gustar que alguien se entere de sus intenciones. Aborda hoy el asunto con diplomacia, Virgo. Puede ser una gran oportunidad para ti. En el amor, tal vez es un momento de darse un poco de tiempo con la persona que estás saliendo a diario. Te ayudará a aclarar las ideas sobre el futuro de vuestra relación.

Libra

Eres muy inquieta y te gusta explorar nuevos mundos a diario, Libra, por eso es probable que hoy estés pensando en hacer un cambio radical, incluso de lugar de residencia. Éste no es un buen momento para este tipo de decisiones y menos de llevarlas a cabo. Si quieres dar un giro, hazlo cuando tengas todo lo del presente resuelto, de lo contrario arrastrarás contigo a diario los problemas y las cosas inconclusas y no podrás empezar de cero como parece que es tu intención. Este fin de semana aprovecha para salir y relajarte, te aclarará la mente. Y si tienes pensado hacerlo en compañía de una persona que para ti es especial, propónselo hoy mismo, Libra. Tal vez de entrada le sorprendas pero tienes labia para convencerle de que lo pasaréis genial. Puede ser el comienzo de algo importante.

Escorpio

Estás hoy bastante desanimada, Escorpio, porque no encuentras la salida a un tema que te preocupa. El dar vueltas y más vueltas sobre ello a diario todavía te ha liado más. Has de hacer un paréntesis y liberar la mente. Aprovecha el fin de semana que se avecina para relajarte con tu pareja o tus amigos. Luego haz un ejercicio de reflexión en el que prevalezca una visión positiva. Necesitas explorar a diario en más soluciones en lugar de dejarte arrastrar por los sentimientos negativos que te pueden llevar a una depresión. Hoy puedes tener noticia de algo que será muy positivo para tu vida, Escorpio, pero no de modo inmediato. Si tienes paciencia y te lo tomas con filosofía, dentro de un tiempo tendrás a tu alcance una oportunidad única. En el amor, deja de preocuparte, tu relación funciona.

Sagitario

Durante el día de hoy un tema laboral al que no das la importancia que merece, quizá se convierta en una buena oportunidad, Sagitario. Es algo que haces a diario con la diferencia de que uno de tus superiores podría estar observándote. Esfuérzate para que todo salga a pedir de boca. Si tienes algo que decir a cierta persona de tu entorno, hazlo y no lo guardes dentro alimentando un rencor que te perjudicará a ti misma. No es bueno reprimir lo que sientes, suéltalo y ya está. En el ámbito sentimental, Sagitario, hay alguien que suspira a diario por un gesto tuyo que le indique que tienes algún interés en él. Es probable que ya hayas reparado en esta persona y también estés esperando que te diga algo. No dejes pasar más tiempo y da hoy mismo ese paso.

Capricornio

Ese proyecto que se te ocurrió hace tiempo y que no te has atrevido a poner en marcha, podría convertirse en algo con mucho futuro, inspirada Capricornio. Si lo que te frena a diario es que no tienes medios para llevarlo a cabo, empieza desde hoy mismo a buscar la financiación que necesitas y amplía tu círculo social. Entre la nueva gente que puedes conocer, encontrarás personas con poder suficiente para impulsarte. Y no te preocupes pensando si eso que decidiste hace un tiempo fue lo correcto. Es normal tener esas dudas pero te obsesiones con ellas, Capricornio. Evita que a diario cierta persona de tu entorno incremente todavía más esta incertidumbre. Haz hoy oídos sordos a consejos que se refieren al pasado. En el ámbito sentimental, tu pareja quizá recela de tu fidelidad y todo porque tienes la cabeza en otra parte. Evítalo.

Acuario

Estás pasando hoy por un momento de dudas e intranquilidad en el terreno sentimental, Acuario, pero en realidad estás en una buena etapa para los temas emocionales. Si estás en pareja te darás cuenta de que has hecho una buena elección y si estás sentimentalmente libre no esperes más para darte la oportunidad de probar con esa nueva persona que está rondando por tu vida a diario. Lo que tienes que evitar a toda costa es que alguien se inmiscuya en estos asuntos. Si hoy necesitas desahogarte recurre a una sola persona y que sea de tu total confianza, Acuario. De otra forma sólo lograrías complicar a diario la situación que te preocupa sin hallar la solución que deseas. No caigas en el error de contarle a todo el mundo tus problemas, ni los sentimentales ni de ningún otro tipo.

Piscis

Hoy de la forma más inesperada se hará la luz en tu mente y verás la solución a un tema que te tenía baja de ánimos a diario, preocupada Piscis. Empezarás la jornada de una forma y la acabarás de otra porque te cambiará la perspectiva. Esto debería hacerte ver que la vida siempre acaba mostrándonos el camino correcto y que no hay que ahogarse en un vaso de agua. Hay que trabajar para sortear los obstáculos, pero también hay que tener confianza a diario en que lo lograremos. Hoy no es buen día para temas que se refieran a tratos comerciales y negocios, no están bien aspectados. Rechaza cualquier propuesta sin dudarlo, Piscis. Por fin has comprendido que no tienes por qué darles siempre la razón a los demás. Muchas veces eres tú quien está en lo cierto.